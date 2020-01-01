Токеноміка Large Language Model (LLM)
Інформація Large Language Model (LLM)
$LLM (Large Language Model) представляє новий сплав передових технологій штучного інтелекту та меметики, розширюючи межі обох галузей, поєднавши ШІ з грайливою, нешанобливою і часто бунтарською культурою інтернет-мемів.
Токеноміка та аналіз ціни Large Language Model (LLM)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Large Language Model (LLM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Large Language Model (LLM): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Large Language Model (LLM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів LLM, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LLM, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Large Language Model (LLM)
Сума
1 LLM = 0,001442 USD