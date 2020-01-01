Токеноміка Laika AI (LKI) Дізнайтеся ключову інформацію про Laika AI (LKI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Laika AI (LKI) Laika AI розробляє рівень даних ончейн для ШІ і пропонує передові рішення для ШІ, надаючи користувачам більш глибоке розуміння, підвищену безпеку і чудовий аналіз ринку в світі цифрових активів, що швидко розвивається. Офіційний вебсайт: https://app.laikalabs.ai/ Whitepaper: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268 Купити LKI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Laika AI (LKI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Laika AI (LKI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 428,23M $ 428,23M $ 428,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Історичний максимум: $ 0,0448 $ 0,0448 $ 0,0448 Історичний мінімум: $ 0,002001475228397724 $ 0,002001475228397724 $ 0,002001475228397724 Поточна ціна: $ 0,002399 $ 0,002399 $ 0,002399 Дізнайтеся більше про ціну Laika AI (LKI)

Токеноміка Laika AI (LKI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Laika AI (LKI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LKI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LKI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LKI, досліджуйте ціну токена LKI в реальному часі!

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