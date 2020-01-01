Токеноміка Libra Incentix (LIXX) Дізнайтеся ключову інформацію про Libra Incentix (LIXX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Libra Incentix (LIXX) LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers. Офіційний вебсайт: https://home.libraincentix.com Whitepaper: https://home.libraincentix.com/files/Libra%20Incentix_v1.1.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x16530b5C105fcB7c50BC84A039a0a4ed806a5124 Купити LIXX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Libra Incentix (LIXX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Libra Incentix (LIXX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 15,00B $ 15,00B $ 15,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 5,04M $ 5,04M $ 5,04M Історичний максимум: $ 0,0053252 $ 0,0053252 $ 0,0053252 Історичний мінімум: $ 0,000047578489010043 $ 0,000047578489010043 $ 0,000047578489010043 Поточна ціна: $ 0,0003363 $ 0,0003363 $ 0,0003363 Дізнайтеся більше про ціну Libra Incentix (LIXX)

Токеноміка Libra Incentix (LIXX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Libra Incentix (LIXX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LIXX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LIXX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LIXX, досліджуйте ціну токена LIXX в реальному часі!

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