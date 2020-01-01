Токеноміка Lithosphere (LITHO) Дізнайтеся ключову інформацію про Lithosphere (LITHO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lithosphere (LITHO) Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI. Офіційний вебсайт: https://lithosphere.network Whitepaper: https://lithosphere.network/papers Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211 Купити LITHO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lithosphere (LITHO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lithosphere (LITHO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,83K $ 7,83K $ 7,83K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 62,32M $ 62,32M $ 62,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 125,70K $ 125,70K $ 125,70K Історичний максимум: $ 0,4 $ 0,4 $ 0,4 Історичний мінімум: $ 0,000010367632363446 $ 0,000010367632363446 $ 0,000010367632363446 Поточна ціна: $ 0,0001257 $ 0,0001257 $ 0,0001257 Дізнайтеся більше про ціну Lithosphere (LITHO)

Токеноміка Lithosphere (LITHO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lithosphere (LITHO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LITHO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LITHO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LITHO, досліджуйте ціну токена LITHO в реальному часі!

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