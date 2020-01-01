Токеноміка Lithium Finance (LITH) Дізнайтеся ключову інформацію про Lithium Finance (LITH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lithium Finance (LITH) Lithium Finance is the first collective-intelligence pricing oracle to give precise and timely pricing on private, illiquid assets. It rewards analysts who provide truthful information and punish those who offer false pricing data. As a result, Lithium’s users obtain pricing for all hard-to-value assets such as pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets effectively. Офіційний вебсайт: https://lith.finance/ Whitepaper: https://docs.lith.finance/overview/what-is-lithium-finance Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x188e817b02e635d482ae4d81e25dda98a97c4a42 Купити LITH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lithium Finance (LITH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lithium Finance (LITH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 141,96K $ 141,96K $ 141,96K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 5,24B $ 5,24B $ 5,24B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,055 $ 0,055 $ 0,055 Історичний мінімум: $ 0,000010108447362914 $ 0,000010108447362914 $ 0,000010108447362914 Поточна ціна: $ 0,00002708 $ 0,00002708 $ 0,00002708 Дізнайтеся більше про ціну Lithium Finance (LITH)

Токеноміка Lithium Finance (LITH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lithium Finance (LITH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LITH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LITH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LITH, досліджуйте ціну токена LITH в реальному часі!

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