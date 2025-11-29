Linea — це рівень 2, створений з нуля для зміцнення Ethereum та всієї екосистеми ETH. Кожен аспект його дизайну, від продуктивного механізму спалювання ETH та капіталефективного нативного доходу до базової технології zk, еквівалентної Ethereum, посилює цінність та корисність основної мережі Ethereum. Все це підтримується найбільшим екосистемним фондом у цій галузі, керованим найнадійнішими розробниками Ethereum. З інфраструктурою інституційного рівня та глибокою інтеграцією в DeFi, Linea є найкращою мережею для капіталу ETH, де кожна транзакція та кожен блок зміцнюють Ethereum.