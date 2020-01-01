Токеноміка iMe Lab (LIME) Дізнайтеся ключову інформацію про iMe Lab (LIME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація iMe Lab (LIME) iMe — це перший застосунок, що поєднує в собі повноцінний самокастодіальний криптовалютний гаманець і платформу для обміну повідомленнями на базі Telegram для безперешкодної роботи з криптовалютою у звичному середовищі Telegram. Офіційний вебсайт: https://imem.app/ Whitepaper: https://imem.gitbook.io/faq-eng Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU Купити LIME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни iMe Lab (LIME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена iMe Lab (LIME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,89M $ 5,89M $ 5,89M Загальна пропозиція: $ 996,08M $ 996,08M $ 996,08M Циркуляційна пропозиція: $ 754,34M $ 754,34M $ 754,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,78M $ 7,78M $ 7,78M Історичний максимум: $ 0,139 $ 0,139 $ 0,139 Історичний мінімум: $ 0,003896189795708121 $ 0,003896189795708121 $ 0,003896189795708121 Поточна ціна: $ 0,00781 $ 0,00781 $ 0,00781 Дізнайтеся більше про ціну iMe Lab (LIME)

Токеноміка iMe Lab (LIME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки iMe Lab (LIME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LIME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LIME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LIME, досліджуйте ціну токена LIME в реальному часі!

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