Дізнайтеся ключову інформацію про Wink (LIKE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Токеноміка Wink (LIKE)

Інформація Wink (LIKE)

LIKE — це утилітарний токен, який є частиною екосистеми продуктів на базі AI та блокчейн, розроблених для творців компанією Like Labs. Like Labs розробляє набір рішень за допомогою AI та блокчейн, щоб надати творцям можливість, збільшити їхній вплив і створити стійкі джерела доходу в цю нову цифрову епоху. Ми віримо, що усуваючи фінансову цензуру і надаючи передові інструменти AI, ми створимо більш справедливу і інклюзивну економіку для творців.