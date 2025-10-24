Актуальна ціна Light сьогодні становить 0.01417 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIGHT1 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIGHT1 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Light сьогодні становить 0.01417 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIGHT1 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIGHT1 на MEXC вже зараз.

Курс Light (LIGHT1)

Актуальна ціна 1 LIGHT1 до USD:

$0,01419
$0,01419$0,01419
+8,73%1D
USD
Графік ціни Light (LIGHT1) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:57:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Light (LIGHT1) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01291
$ 0,01291$ 0,01291
Мін. за 24 год
$ 0,01427
$ 0,01427$ 0,01427
Макс. за 24 год

$ 0,01291
$ 0,01291$ 0,01291

$ 0,01427
$ 0,01427$ 0,01427

$ 1,2978436058017955
$ 1,2978436058017955$ 1,2978436058017955

$ 0,009388982461987756
$ 0,009388982461987756$ 0,009388982461987756

-0,15%

+8,73%

-14,59%

-14,59%

Актуальна ціна Light (LIGHT1) становить $ 0,01417. За останні 24 години LIGHT1 торгувався між мінімумом у $ 0,01291 і максимумом у $ 0,01427, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIGHT1 становить $ 1,2978436058017955, тоді як його історичний мінімум — $ 0,009388982461987756.

Що стосується короткострокових результатів, то LIGHT1 змінився на -0,15% за останню годину, +8,73% за 24 години та на -14,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Light (LIGHT1)

No.1315

$ 7,30M
$ 7,30M$ 7,30M

$ 54,58K
$ 54,58K$ 54,58K

$ 14,17M
$ 14,17M$ 14,17M

514,84M
514,84M 514,84M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

944 165 409,7814783
944 165 409,7814783 944 165 409,7814783

51,48%

SOL

Поточна ринкова капіталізація Light — $ 7,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,58K. Циркуляційна пропозиція LIGHT1 — 514,84M, зі загальною пропозицією 944165409.7814783. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,17M.

Історія ціни Light (LIGHT1) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Light за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0011393+8,73%
30 днів$ -0,00357-20,13%
60 днів$ -0,09593-87,13%
90 днів$ -0,03583-71,66%
Зміна ціни Light сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LIGHT1 на $ +0,0011393 (+8,73%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Light за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00357 (-20,13%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Light за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LIGHT1 змінився на $ -0,09593 (-87,13%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Light за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,03583 (-71,66%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Light (LIGHT1)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Light зараз.

Що таке Light (LIGHT1)

Фонд екосистеми LIGHT, підтриманий фондом Heaven Labs.

Проєкт Light доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Light. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LIGHT1, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Light у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Light безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Light (USD)

Скільки коштуватиме Light (LIGHT1) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Light (LIGHT1) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Light.

Перегляньте прогноз ціни Light вже зараз!

Токеноміка Light (LIGHT1)

Розуміння токеноміки Light (LIGHT1) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LIGHT1 зараз!

Як купити Light (LIGHT1)

Шукаєте як купити Light? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Light на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LIGHT1 до місцевих валют

1 Light (LIGHT1) до VND
372,88355
1 Light (LIGHT1) до AUD
A$0,0216801
1 Light (LIGHT1) до GBP
0,0106275
1 Light (LIGHT1) до EUR
0,0121862
1 Light (LIGHT1) до USD
$0,01417
1 Light (LIGHT1) до MYR
RM0,0597974
1 Light (LIGHT1) до TRY
0,5958485
1 Light (LIGHT1) до JPY
¥2,15384
1 Light (LIGHT1) до ARS
ARS$21,0236039
1 Light (LIGHT1) до RUB
1,1537214
1 Light (LIGHT1) до INR
1,2444094
1 Light (LIGHT1) до IDR
Rp236,1665722
1 Light (LIGHT1) до PHP
0,8306454
1 Light (LIGHT1) до EGP
￡E.0,6742086
1 Light (LIGHT1) до BRL
R$0,0762346
1 Light (LIGHT1) до CAD
C$0,019838
1 Light (LIGHT1) до BDT
1,731574
1 Light (LIGHT1) до NGN
20,6860745
1 Light (LIGHT1) до COP
$55,3515625
1 Light (LIGHT1) до ZAR
R.0,2455661
1 Light (LIGHT1) до UAH
0,5921643
1 Light (LIGHT1) до TZS
T.Sh.35,2487252
1 Light (LIGHT1) до VES
Bs3,00404
1 Light (LIGHT1) до CLP
$13,40482
1 Light (LIGHT1) до PKR
Rs4,0004744
1 Light (LIGHT1) до KZT
7,6058892
1 Light (LIGHT1) до THB
฿0,4646343
1 Light (LIGHT1) до TWD
NT$0,436436
1 Light (LIGHT1) до AED
د.إ0,0520039
1 Light (LIGHT1) до CHF
Fr0,0111943
1 Light (LIGHT1) до HKD
HK$0,1101009
1 Light (LIGHT1) до AMD
֏5,4062801
1 Light (LIGHT1) до MAD
.د.م0,1307891
1 Light (LIGHT1) до MXN
$0,260728
1 Light (LIGHT1) до SAR
ريال0,0531375
1 Light (LIGHT1) до ETB
Br2,1398117
1 Light (LIGHT1) до KES
KSh1,8259462
1 Light (LIGHT1) до JOD
د.أ0,01004653
1 Light (LIGHT1) до PLN
0,0515788
1 Light (LIGHT1) до RON
лв0,0619229
1 Light (LIGHT1) до SEK
kr0,1329146
1 Light (LIGHT1) до BGN
лв0,0238056
1 Light (LIGHT1) до HUF
Ft4,7614034
1 Light (LIGHT1) до CZK
0,2967198
1 Light (LIGHT1) до KWD
د.ك0,00433602
1 Light (LIGHT1) до ILS
0,0466193
1 Light (LIGHT1) до BOB
Bs0,0976313
1 Light (LIGHT1) до AZN
0,024089
1 Light (LIGHT1) до TJS
SM0,1307891
1 Light (LIGHT1) до GEL
0,0384007
1 Light (LIGHT1) до AOA
Kz12,9642747
1 Light (LIGHT1) до BHD
.د.ب0,00532792
1 Light (LIGHT1) до BMD
$0,01417
1 Light (LIGHT1) до DKK
kr0,0911131
1 Light (LIGHT1) до HNL
L0,3711123
1 Light (LIGHT1) до MUR
0,6450184
1 Light (LIGHT1) до NAD
$0,2454244
1 Light (LIGHT1) до NOK
kr0,1414166
1 Light (LIGHT1) до NZD
$0,0245141
1 Light (LIGHT1) до PAB
B/.0,01417
1 Light (LIGHT1) до PGK
K0,0596557
1 Light (LIGHT1) до QAR
ر.ق0,0514371
1 Light (LIGHT1) до RSD
дин.1,4304615
1 Light (LIGHT1) до UZS
soʻm170,7228523
1 Light (LIGHT1) до ALL
L1,178944
1 Light (LIGHT1) до ANG
ƒ0,0253643
1 Light (LIGHT1) до AWG
ƒ0,025506
1 Light (LIGHT1) до BBD
$0,02834
1 Light (LIGHT1) до BAM
KM0,0238056
1 Light (LIGHT1) до BIF
Fr41,67397
1 Light (LIGHT1) до BND
$0,0182793
1 Light (LIGHT1) до BSD
$0,01417
1 Light (LIGHT1) до JMD
$2,2679085
1 Light (LIGHT1) до KHR
56,9075702
1 Light (LIGHT1) до KMF
Fr6,00808
1 Light (LIGHT1) до LAK
308,0434721
1 Light (LIGHT1) до LKR
රු4,2886922
1 Light (LIGHT1) до MDL
L0,2397564
1 Light (LIGHT1) до MGA
Ar63,2588476
1 Light (LIGHT1) до MOP
P0,1130766
1 Light (LIGHT1) до MVR
0,216801
1 Light (LIGHT1) до MWK
MK24,515517
1 Light (LIGHT1) до MZN
MT0,9056047
1 Light (LIGHT1) до NPR
रु1,9862089
1 Light (LIGHT1) до PYG
99,78514
1 Light (LIGHT1) до RWF
Fr20,53233
1 Light (LIGHT1) до SBD
$0,1164774
1 Light (LIGHT1) до SCR
0,1956877
1 Light (LIGHT1) до SRD
$0,5624073
1 Light (LIGHT1) до SVC
$0,1235624
1 Light (LIGHT1) до SZL
L0,2452827
1 Light (LIGHT1) до TMT
m0,049595
1 Light (LIGHT1) до TND
د.ت0,0415181
1 Light (LIGHT1) до TTD
$0,0957892
1 Light (LIGHT1) до UGX
Sh49,36828
1 Light (LIGHT1) до XAF
Fr7,99188
1 Light (LIGHT1) до XCD
$0,038259
1 Light (LIGHT1) до XOF
Fr7,99188
1 Light (LIGHT1) до XPF
Fr1,44534
1 Light (LIGHT1) до BWP
P0,1894529
1 Light (LIGHT1) до BZD
$0,02834
1 Light (LIGHT1) до CVE
$1,344733
1 Light (LIGHT1) до DJF
Fr2,50809
1 Light (LIGHT1) до DOP
$0,9023456
1 Light (LIGHT1) до DZD
د.ج1,843517
1 Light (LIGHT1) до FJD
$0,0324493
1 Light (LIGHT1) до GNF
Fr122,1454
1 Light (LIGHT1) до GTQ
Q0,1082588
1 Light (LIGHT1) до GYD
$2,9562871
1 Light (LIGHT1) до ISK
kr1,72874

Ресурс Light

Щоб дізнатися більше про Light, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтLight
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Light

Скільки сьогодні коштує Light (LIGHT1)?
Актуальна ціна LIGHT1 у USD становить 0,01417 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LIGHT1 до USD?
Поточна ціна LIGHT1 до USD — $ 0,01417. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Light?
Ринкова капіталізація LIGHT1 — $ 7,30M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LIGHT1?
Циркуляційна пропозиція LIGHT1 — 514,84M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LIGHT1?
LIGHT1 досяг історичної максимальної ціни у 1,2978436058017955 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LIGHT1?
Історична мінімальна ціна LIGHT1 становила 0,009388982461987756 USD.
Який обсяг торгівлі LIGHT1?
Актуальний обсяг торгівлі LIGHT1 за 24 години — $ 54,58K USD.
Чи підніметься ціна LIGHT1 цього року?
LIGHT1 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LIGHT1 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:57:39 (UTC+8)

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

