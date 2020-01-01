Токеноміка Life s Meta (LIFEM)

Токеноміка Life s Meta (LIFEM)

Дізнайтеся ключову інформацію про Life s Meta (LIFEM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Life s Meta (LIFEM)

Life's Meta — це інтерактивна оповідна платформа, керована агентами штучного інтелекту з наповненими особистостями, де користувачі та оповідачі збираються разом, щоб дізнатися про захопливі історії через діалоги в реальному часі.

Офіційний вебсайт:
https://www.lifesmeta.io/
Whitepaper:
https://sites.google.com/widowgames.com/lifes-meta-whitepaper
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/address/0x9671bf1d14bb2b57b1da70b9e7a9f2681693d5f9

Токеноміка та аналіз ціни Life s Meta (LIFEM)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Life s Meta (LIFEM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
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Загальна пропозиція:
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Циркуляційна пропозиція:
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FDV (повністю розведена вартість):
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Історичний максимум:
$ 0,96
$ 0,96$ 0,96
Історичний мінімум:
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Поточна ціна:
$ 0,000336
$ 0,000336$ 0,000336

Токеноміка Life s Meta (LIFEM): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Life s Meta (LIFEM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів LIFEM, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LIFEM, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку LIFEM, досліджуйте ціну токена LIFEM в реальному часі!

Як купити LIFEM

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Історія ціни Life s Meta (LIFEM)

Аналіз історії ціни LIFEM допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни LIFEM

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.