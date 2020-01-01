Токеноміка Life s Meta (LIFEM) Дізнайтеся ключову інформацію про Life s Meta (LIFEM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Life s Meta (LIFEM) Life's Meta — це інтерактивна оповідна платформа, керована агентами штучного інтелекту з наповненими особистостями, де користувачі та оповідачі збираються разом, щоб дізнатися про захопливі історії через діалоги в реальному часі. Офіційний вебсайт: https://www.lifesmeta.io/ Whitepaper: https://sites.google.com/widowgames.com/lifes-meta-whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0x9671bf1d14bb2b57b1da70b9e7a9f2681693d5f9 Купити LIFEM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Life s Meta (LIFEM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Life s Meta (LIFEM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,96 $ 0,96 $ 0,96 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000336 $ 0,000336 $ 0,000336 Дізнайтеся більше про ціну Life s Meta (LIFEM)

Токеноміка Life s Meta (LIFEM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Life s Meta (LIFEM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LIFEM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LIFEM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LIFEM, досліджуйте ціну токена LIFEM в реальному часі!

Як купити LIFEM Зацікавлені в додаванні Life s Meta (LIFEM) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі LIFEM, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити LIFEM на MEXC зараз!

Історія ціни Life s Meta (LIFEM) Аналіз історії ціни LIFEM допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни LIFEM прямо зараз!

Прогноз ціни LIFEM Хочете знати, куди рухається LIFEM? Наша сторінка прогнозу ціни LIFEM поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена LIFEM зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!