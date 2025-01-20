Що таке Life s Meta ( LIFEM)

Life's Meta — це інтерактивна оповідна платформа, керована агентами штучного інтелекту з наповненими особистостями, де користувачі та оповідачі збираються разом, щоб дізнатися про захопливі історії через діалоги в реальному часі.

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Прогноз ціни Life s Meta

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