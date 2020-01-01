Токеноміка Life Crypto (LIFE) Дізнайтеся ключову інформацію про Life Crypto (LIFE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Life Crypto (LIFE) LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. Офіційний вебсайт: https://www.lifecrypto.life/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 Купити LIFE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Life Crypto (LIFE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Life Crypto (LIFE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 162,50K $ 162,50K $ 162,50K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,63B $ 2,63B $ 2,63B FDV (повністю розведена вартість): $ 617,60K $ 617,60K $ 617,60K Історичний максимум: $ 0,015601 $ 0,015601 $ 0,015601 Історичний мінімум: $ 0,000024382260659893 $ 0,000024382260659893 $ 0,000024382260659893 Поточна ціна: $ 0,00006176 $ 0,00006176 $ 0,00006176 Дізнайтеся більше про ціну Life Crypto (LIFE)

Токеноміка Life Crypto (LIFE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Life Crypto (LIFE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LIFE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LIFE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LIFE, досліджуйте ціну токена LIFE в реальному часі!

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