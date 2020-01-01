Токеноміка Legacy Network (LGCT) Дізнайтеся ключову інформацію про Legacy Network (LGCT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Legacy Network (LGCT) Legacy Network AG перетворює особистий та професійний розвиток завдяки своєму флагманському продукту Legacy Academy – гейміфікованому навчальному застосунку, який використовує винагороди на основі блокчейну для заохочення своїх користувачів. Офіційний вебсайт: https://www.legacynetwork.io/ Whitepaper: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Купити LGCT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Legacy Network (LGCT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Legacy Network (LGCT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 174,56M $ 174,56M $ 174,56M Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 106,14M $ 106,14M $ 106,14M FDV (повністю розведена вартість): $ 493,38M $ 493,38M $ 493,38M Історичний максимум: $ 2,236 $ 2,236 $ 2,236 Історичний мінімум: $ 0,7988833348798597 $ 0,7988833348798597 $ 0,7988833348798597 Поточна ціна: $ 1,6446 $ 1,6446 $ 1,6446 Дізнайтеся більше про ціну Legacy Network (LGCT)

Токеноміка Legacy Network (LGCT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Legacy Network (LGCT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LGCT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LGCT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LGCT, досліджуйте ціну токена LGCT в реальному часі!

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