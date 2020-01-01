Токеноміка Logistic Fundamental (LF1) Дізнайтеся ключову інформацію про Logistic Fundamental (LF1), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Logistic Fundamental (LF1) Проєкт глобальної дистрибуції LF (Logistic Fundamental) приділяє увагу існуючій глобальній дистрибуції, зокрема ринку електронної комерції, і прагне відкрити нову еру на децентралізованому ринку е–комерції та глобальному ринку дистрибуції з використанням технології блокчейн. Проєкт LF має на меті просувати корейські товари у світі і стати центром безмежного глобального ринку е–комерції, слугуючи сполучною ланкою для просування чудових корейських товарів K-beauty/food/fashion для споживачів у всьому світі. Офіційний вебсайт: https://www.lf-foundation.com/ Whitepaper: https://www.lf-foundation.com/_files/ugd/4e379c_da45a19ce6fd459f95fc67dc64049206.pdf Оглядач блокчейну: https://scope.klaytn.com/token/0x30a5911f65ddc2ec9b1dd91e06539c8447527d60 Купити LF1 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Logistic Fundamental (LF1) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Logistic Fundamental (LF1), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 223 808,03 $ 223 808,03 $ 223 808,03 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,002175 $ 0,002175 $ 0,002175 Дізнайтеся більше про ціну Logistic Fundamental (LF1)

Токеноміка Logistic Fundamental (LF1): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Logistic Fundamental (LF1) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LF1, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LF1, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LF1, досліджуйте ціну токена LF1 в реальному часі!

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