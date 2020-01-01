Токеноміка Letit Trade (LETIT) Дізнайтеся ключову інформацію про Letit Trade (LETIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Letit Trade (LETIT) Торгова платформа Letit — це онлайн-застосунок для покращення результатів торгівлі на фінансових ринках. Облік та аналіз торговельних операцій допомагає приймати обґрунтовані інвестиційні рішення. Застосунок корисний для трейдерів усіх рівнів компетенції. Офіційний вебсайт: https://letit.ai Whitepaper: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE Купити LETIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Letit Trade (LETIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Letit Trade (LETIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,86M $ 1,86M $ 1,86M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 64,00M $ 64,00M $ 64,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,91M $ 2,91M $ 2,91M Історичний максимум: $ 0,25005 $ 0,25005 $ 0,25005 Історичний мінімум: $ 0,024783436553700994 $ 0,024783436553700994 $ 0,024783436553700994 Поточна ціна: $ 0,02908 $ 0,02908 $ 0,02908 Дізнайтеся більше про ціну Letit Trade (LETIT)

Токеноміка Letit Trade (LETIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Letit Trade (LETIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LETIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LETIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LETIT, досліджуйте ціну токена LETIT в реальному часі!

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