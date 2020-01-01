Токеноміка Galileo Protocol (LEOX) Дізнайтеся ключову інформацію про Galileo Protocol (LEOX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Galileo Protocol (LEOX) Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. Офіційний вебсайт: https://www.galileoprotocol.io Whitepaper: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 Купити LEOX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Galileo Protocol (LEOX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Galileo Protocol (LEOX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 8,51M $ 8,51M $ 8,51M Історичний максимум: $ 1,93 $ 1,93 $ 1,93 Історичний мінімум: $ 0,03772499667759367 $ 0,03772499667759367 $ 0,03772499667759367 Поточна ціна: $ 0,0567 $ 0,0567 $ 0,0567 Дізнайтеся більше про ціну Galileo Protocol (LEOX)

Токеноміка Galileo Protocol (LEOX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Galileo Protocol (LEOX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEOX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEOX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEOX, досліджуйте ціну токена LEOX в реальному часі!

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