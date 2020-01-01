Токеноміка Brainedge (LEARN) Дізнайтеся ключову інформацію про Brainedge (LEARN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Brainedge (LEARN) Brainedge — це новаторська платформа для онлайн-навчання на основі штучного інтелекту та блокчейну, покликана змінити сферу електронного навчання, вирішуючи його критичні проблеми: мовні бар'єри, дефіцит залучення та високі витрати на виробництво контенту. Завдяки екосистемі, побудованій на гейміфікації, винагородах у вигляді токенів і передових інструментах штучного інтелекту, Brainedge позиціонує себе як масштабоване, стійке і прибуткове рішення для глобального ринку. Офіційний вебсайт: https://brainedge.ai Whitepaper: https://www.brainedge.ai/assets/pdf/Brainedge_WP_1.0.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf6ad4965f7779c6b8ae4d25bf2a2e009a47c3dae Купити LEARN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Brainedge (LEARN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Brainedge (LEARN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 28,22M $ 28,22M $ 28,22M Історичний максимум: $ 0,07448 $ 0,07448 $ 0,07448 Історичний мінімум: $ 0,014906762484446296 $ 0,014906762484446296 $ 0,014906762484446296 Поточна ціна: $ 0,02822 $ 0,02822 $ 0,02822 Дізнайтеся більше про ціну Brainedge (LEARN)

Токеноміка Brainedge (LEARN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Brainedge (LEARN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEARN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEARN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEARN, досліджуйте ціну токена LEARN в реальному часі!

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