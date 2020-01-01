Токеноміка Lido DAO (LDO) Дізнайтеся ключову інформацію про Lido DAO (LDO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lido DAO (LDO) Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. Офіційний вебсайт: https://lido.fi/ Whitepaper: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p Купити LDO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lido DAO (LDO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lido DAO (LDO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 626,26M $ 626,26M $ 626,26M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 896,96M $ 896,96M $ 896,96M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 8,115 $ 8,115 $ 8,115 Історичний мінімум: $ 0,4060299707730653 $ 0,4060299707730653 $ 0,4060299707730653 Поточна ціна: $ 0,6982 $ 0,6982 $ 0,6982 Дізнайтеся більше про ціну Lido DAO (LDO)

Токеноміка Lido DAO (LDO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lido DAO (LDO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LDO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LDO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LDO, досліджуйте ціну токена LDO в реальному часі!

Як купити LDO Зацікавлені в додаванні Lido DAO (LDO) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі LDO, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити LDO на MEXC зараз!

Історія ціни Lido DAO (LDO) Аналіз історії ціни LDO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни LDO прямо зараз!

Прогноз ціни LDO Хочете знати, куди рухається LDO? Наша сторінка прогнозу ціни LDO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена LDO зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!