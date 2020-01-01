Токеноміка Lion Cat (LCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Lion Cat (LCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lion Cat (LCAT) LCAT (Lion Cat) ─ це мемкоїн Binance Smart Chain (BSC) з інструментами на основі штучного інтелекту, такими як прогнозування цін, створення мемів та чат-ботів. Натхненний «Leo», котом, який мріє про космос, LCAT гарантує безпеку та прозорість завдяки відмові від контракту та автоматизованому розподілу токенів. Офіційний вебсайт: https://lioncat.meme Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Купити LCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lion Cat (LCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lion Cat (LCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,84M $ 10,84M $ 10,84M Загальна пропозиція: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Циркуляційна пропозиція: $ 424,50M $ 424,50M $ 424,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,32M $ 15,32M $ 15,32M Історичний максимум: $ 0,12618 $ 0,12618 $ 0,12618 Історичний мінімум: $ 0,016302083464883713 $ 0,016302083464883713 $ 0,016302083464883713 Поточна ціна: $ 0,02553 $ 0,02553 $ 0,02553 Дізнайтеся більше про ціну Lion Cat (LCAT)

Токеноміка Lion Cat (LCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lion Cat (LCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LCAT, досліджуйте ціну токена LCAT в реальному часі!

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