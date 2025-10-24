Актуальна ціна LightningBitcoin сьогодні становить 0.0491 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LBTC1 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LBTC1 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна LightningBitcoin сьогодні становить 0.0491 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LBTC1 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LBTC1 на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 LBTC1 до USD:

$0,04913
$0,04913$0,04913
+0,04%1D
USD
Графік ціни LightningBitcoin (LBTC1) в реальному часі
Інформація щодо ціни LightningBitcoin (LBTC1) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04766
$ 0,04766$ 0,04766
Мін. за 24 год
$ 0,04918
$ 0,04918$ 0,04918
Макс. за 24 год

$ 0,04766
$ 0,04766$ 0,04766

$ 0,04918
$ 0,04918$ 0,04918

$ 1 037,530029296875
$ 1 037,530029296875$ 1 037,530029296875

$ 0,05135513457072038
$ 0,05135513457072038$ 0,05135513457072038

-0,05%

+0,04%

-11,70%

-11,70%

Актуальна ціна LightningBitcoin (LBTC1) становить $ 0,0491. За останні 24 години LBTC1 торгувався між мінімумом у $ 0,04766 і максимумом у $ 0,04918, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LBTC1 становить $ 1 037,530029296875, тоді як його історичний мінімум — $ 0,05135513457072038.

Що стосується короткострокових результатів, то LBTC1 змінився на -0,05% за останню годину, +0,04% за 24 години та на -11,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LightningBitcoin (LBTC1)

No.6902

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 57,48K
$ 57,48K$ 57,48K

$ 366,58K
$ 366,58K$ 366,58K

0,00
0,00 0,00

7 465 926
7 465 926 7 465 926

7 465 926
7 465 926 7 465 926

0,00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

Поточна ринкова капіталізація LightningBitcoin — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,48K. Циркуляційна пропозиція LBTC1 — 0,00, зі загальною пропозицією 7465926. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 366,58K.

Історія ціни LightningBitcoin (LBTC1) у USD

Відстежуйте зміни ціни на LightningBitcoin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000196+0,04%
30 днів$ -0,0285-36,73%
60 днів$ -0,04784-49,36%
90 днів$ -0,02169-30,64%
Зміна ціни LightningBitcoin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LBTC1 на $ +0,0000196 (+0,04%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни LightningBitcoin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0285 (-36,73%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни LightningBitcoin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LBTC1 змінився на $ -0,04784 (-49,36%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни LightningBitcoin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,02169 (-30,64%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для LightningBitcoin (LBTC1)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни LightningBitcoin зараз.

Що таке LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

Проєкт LightningBitcoin доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями LightningBitcoin. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LBTC1, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про LightningBitcoin у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі LightningBitcoin безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни LightningBitcoin (USD)

Скільки коштуватиме LightningBitcoin (LBTC1) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів LightningBitcoin (LBTC1) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо LightningBitcoin.

Перегляньте прогноз ціни LightningBitcoin вже зараз!

Токеноміка LightningBitcoin (LBTC1)

Розуміння токеноміки LightningBitcoin (LBTC1) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LBTC1 зараз!

Як купити LightningBitcoin (LBTC1)

Шукаєте як купити LightningBitcoin? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати LightningBitcoin на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LBTC1 до місцевих валют

1 LightningBitcoin (LBTC1) до VND
1 292,0665
1 LightningBitcoin (LBTC1) до AUD
A$0,075123
1 LightningBitcoin (LBTC1) до GBP
0,036825
1 LightningBitcoin (LBTC1) до EUR
0,042226
1 LightningBitcoin (LBTC1) до USD
$0,0491
1 LightningBitcoin (LBTC1) до MYR
RM0,207202
1 LightningBitcoin (LBTC1) до TRY
2,064655
1 LightningBitcoin (LBTC1) до JPY
¥7,4632
1 LightningBitcoin (LBTC1) до ARS
ARS$72,848197
1 LightningBitcoin (LBTC1) до RUB
3,997722
1 LightningBitcoin (LBTC1) до INR
4,311962
1 LightningBitcoin (LBTC1) до IDR
Rp818,333006
1 LightningBitcoin (LBTC1) до PHP
2,878242
1 LightningBitcoin (LBTC1) до EGP
￡E.2,336178
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BRL
R$0,264158
1 LightningBitcoin (LBTC1) до CAD
C$0,06874
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BDT
6,00002
1 LightningBitcoin (LBTC1) до NGN
71,678635
1 LightningBitcoin (LBTC1) до COP
$191,796875
1 LightningBitcoin (LBTC1) до ZAR
R.0,850903
1 LightningBitcoin (LBTC1) до UAH
2,051889
1 LightningBitcoin (LBTC1) до TZS
T.Sh.122,139196
1 LightningBitcoin (LBTC1) до VES
Bs10,4092
1 LightningBitcoin (LBTC1) до CLP
$46,4486
1 LightningBitcoin (LBTC1) до PKR
Rs13,861912
1 LightningBitcoin (LBTC1) до KZT
26,354916
1 LightningBitcoin (LBTC1) до THB
฿1,609989
1 LightningBitcoin (LBTC1) до TWD
NT$1,51228
1 LightningBitcoin (LBTC1) до AED
د.إ0,180197
1 LightningBitcoin (LBTC1) до CHF
Fr0,038789
1 LightningBitcoin (LBTC1) до HKD
HK$0,381507
1 LightningBitcoin (LBTC1) до AMD
֏18,733123
1 LightningBitcoin (LBTC1) до MAD
.د.م0,453193
1 LightningBitcoin (LBTC1) до MXN
$0,90344
1 LightningBitcoin (LBTC1) до SAR
ريال0,184125
1 LightningBitcoin (LBTC1) до ETB
Br7,414591
1 LightningBitcoin (LBTC1) до KES
KSh6,327026
1 LightningBitcoin (LBTC1) до JOD
د.أ0,0348119
1 LightningBitcoin (LBTC1) до PLN
0,178724
1 LightningBitcoin (LBTC1) до RON
лв0,214567
1 LightningBitcoin (LBTC1) до SEK
kr0,460558
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BGN
лв0,082488
1 LightningBitcoin (LBTC1) до HUF
Ft16,498582
1 LightningBitcoin (LBTC1) до CZK
1,028154
1 LightningBitcoin (LBTC1) до KWD
د.ك0,0150246
1 LightningBitcoin (LBTC1) до ILS
0,161539
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BOB
Bs0,338299
1 LightningBitcoin (LBTC1) до AZN
0,08347
1 LightningBitcoin (LBTC1) до TJS
SM0,453193
1 LightningBitcoin (LBTC1) до GEL
0,133061
1 LightningBitcoin (LBTC1) до AOA
Kz44,922081
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BHD
.د.ب0,0184616
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BMD
$0,0491
1 LightningBitcoin (LBTC1) до DKK
kr0,315713
1 LightningBitcoin (LBTC1) до HNL
L1,285929
1 LightningBitcoin (LBTC1) до MUR
2,235032
1 LightningBitcoin (LBTC1) до NAD
$0,850412
1 LightningBitcoin (LBTC1) до NOK
kr0,490018
1 LightningBitcoin (LBTC1) до NZD
$0,084943
1 LightningBitcoin (LBTC1) до PAB
B/.0,0491
1 LightningBitcoin (LBTC1) до PGK
K0,206711
1 LightningBitcoin (LBTC1) до QAR
ر.ق0,178233
1 LightningBitcoin (LBTC1) до RSD
дин.4,956645
1 LightningBitcoin (LBTC1) до UZS
soʻm591,566129
1 LightningBitcoin (LBTC1) до ALL
L4,08512
1 LightningBitcoin (LBTC1) до ANG
ƒ0,087889
1 LightningBitcoin (LBTC1) до AWG
ƒ0,08838
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BBD
$0,0982
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BAM
KM0,082488
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BIF
Fr144,4031
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BND
$0,063339
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BSD
$0,0491
1 LightningBitcoin (LBTC1) до JMD
$7,858455
1 LightningBitcoin (LBTC1) до KHR
197,188546
1 LightningBitcoin (LBTC1) до KMF
Fr20,8184
1 LightningBitcoin (LBTC1) до LAK
1 067,391283
1 LightningBitcoin (LBTC1) до LKR
රු14,860606
1 LightningBitcoin (LBTC1) до MDL
L0,830772
1 LightningBitcoin (LBTC1) до MGA
Ar219,196148
1 LightningBitcoin (LBTC1) до MOP
P0,391818
1 LightningBitcoin (LBTC1) до MVR
0,75123
1 LightningBitcoin (LBTC1) до MWK
MK84,94791
1 LightningBitcoin (LBTC1) до MZN
MT3,137981
1 LightningBitcoin (LBTC1) до NPR
रु6,882347
1 LightningBitcoin (LBTC1) до PYG
345,7622
1 LightningBitcoin (LBTC1) до RWF
Fr71,1459
1 LightningBitcoin (LBTC1) до SBD
$0,403602
1 LightningBitcoin (LBTC1) до SCR
0,678071
1 LightningBitcoin (LBTC1) до SRD
$1,948779
1 LightningBitcoin (LBTC1) до SVC
$0,428152
1 LightningBitcoin (LBTC1) до SZL
L0,849921
1 LightningBitcoin (LBTC1) до TMT
m0,17185
1 LightningBitcoin (LBTC1) до TND
د.ت0,143863
1 LightningBitcoin (LBTC1) до TTD
$0,331916
1 LightningBitcoin (LBTC1) до UGX
Sh171,0644
1 LightningBitcoin (LBTC1) до XAF
Fr27,6924
1 LightningBitcoin (LBTC1) до XCD
$0,13257
1 LightningBitcoin (LBTC1) до XOF
Fr27,6924
1 LightningBitcoin (LBTC1) до XPF
Fr5,0082
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BWP
P0,656467
1 LightningBitcoin (LBTC1) до BZD
$0,0982
1 LightningBitcoin (LBTC1) до CVE
$4,65959
1 LightningBitcoin (LBTC1) до DJF
Fr8,6907
1 LightningBitcoin (LBTC1) до DOP
$3,126688
1 LightningBitcoin (LBTC1) до DZD
د.ج6,38791
1 LightningBitcoin (LBTC1) до FJD
$0,112439
1 LightningBitcoin (LBTC1) до GNF
Fr423,242
1 LightningBitcoin (LBTC1) до GTQ
Q0,375124
1 LightningBitcoin (LBTC1) до GYD
$10,243733
1 LightningBitcoin (LBTC1) до ISK
kr5,9902

Ресурс LightningBitcoin

Щоб дізнатися більше про LightningBitcoin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтLightningBitcoin
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про LightningBitcoin

Скільки сьогодні коштує LightningBitcoin (LBTC1)?
Актуальна ціна LBTC1 у USD становить 0,0491 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LBTC1 до USD?
Поточна ціна LBTC1 до USD — $ 0,0491. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація LightningBitcoin?
Ринкова капіталізація LBTC1 — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LBTC1?
Циркуляційна пропозиція LBTC1 — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LBTC1?
LBTC1 досяг історичної максимальної ціни у 1 037,530029296875 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LBTC1?
Історична мінімальна ціна LBTC1 становила 0,05135513457072038 USD.
Який обсяг торгівлі LBTC1?
Актуальний обсяг торгівлі LBTC1 за 24 години — $ 57,48K USD.
Чи підніметься ціна LBTC1 цього року?
LBTC1 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LBTC1 для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

