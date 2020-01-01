Токеноміка Lybra Finance (LBR) Дізнайтеся ключову інформацію про Lybra Finance (LBR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lybra Finance (LBR) The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future. Офіційний вебсайт: https://lybra.finance/ Whitepaper: https://beta.lybra.finance/Lybra_Protocol.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 Купити LBR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lybra Finance (LBR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lybra Finance (LBR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Історичний максимум: $ 9 $ 9 $ 9 Історичний мінімум: $ 0,012482092590792422 $ 0,012482092590792422 $ 0,012482092590792422 Поточна ціна: $ 0,02714 $ 0,02714 $ 0,02714 Дізнайтеся більше про ціну Lybra Finance (LBR)

Токеноміка Lybra Finance (LBR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lybra Finance (LBR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LBR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LBR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LBR, досліджуйте ціну токена LBR в реальному часі!

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