Токеноміка Lemmy The Bat (LBAI)

Дізнайтеся ключову інформацію про Lemmy The Bat (LBAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:06:38 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Lemmy The Bat (LBAI)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lemmy The Bat (LBAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 302.01K
$ 302.01K
Загальна пропозиція:
$ 69.00B
$ 69.00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 69.00B
$ 69.00B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 302.01K
$ 302.01K
Історичний максимум:
$ 0.00012
$ 0.00012
Історичний мінімум:
$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443
Поточна ціна:
$ 0.000004377
$ 0.000004377

Інформація Lemmy The Bat (LBAI)

Перший мемкоїн кажана, який полетить за допомогою штучного інтелекту.

Офіційний вебсайт:
https://lemmy-lbai.com
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x4ae149fd6059af772b962efac6bf0236872d6940

Токеноміка Lemmy The Bat (LBAI): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Lemmy The Bat (LBAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів LBAI, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LBAI, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку LBAI, досліджуйте ціну токена LBAI в реальному часі!

Як купити LBAI

Зацікавлені в додаванні Lemmy The Bat (LBAI) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі LBAI, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Lemmy The Bat (LBAI)

Аналіз історії ціни LBAI допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни LBAI

Хочете знати, куди рухається LBAI? Наша сторінка прогнозу ціни LBAI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності