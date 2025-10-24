Актуальна ціна Lemmy The Bat сьогодні становить 0.00000953 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LBAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LBAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Lemmy The Bat сьогодні становить 0.00000953 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LBAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LBAI на MEXC вже зараз.

Логотип Lemmy The Bat

Курс Lemmy The Bat (LBAI)

Актуальна ціна 1 LBAI до USD:

-1,03%1D
USD
Графік ціни Lemmy The Bat (LBAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:57:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Lemmy The Bat (LBAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

0,00%

-1,03%

-50,06%

-50,06%

Актуальна ціна Lemmy The Bat (LBAI) становить $ 0,00000953. За останні 24 години LBAI торгувався між мінімумом у $ 0,00000892 і максимумом у $ 0,00001076, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LBAI становить $ 0,000142961223304784, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000000069696303443.

Що стосується короткострокових результатів, то LBAI змінився на 0,00% за останню годину, -1,03% за 24 години та на -50,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lemmy The Bat (LBAI)

No.2385

100,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Lemmy The Bat — $ 657,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 32,85K. Циркуляційна пропозиція LBAI — 69,00B, зі загальною пропозицією 69000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 657,57K.

Історія ціни Lemmy The Bat (LBAI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Lemmy The Bat за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000000992-1,03%
30 днів$ -0,00001917-66,80%
60 днів$ -0,00005977-86,25%
90 днів$ -0,00004047-80,94%
Зміна ціни Lemmy The Bat сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LBAI на $ -0,0000000992 (-1,03%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Lemmy The Bat за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00001917 (-66,80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Lemmy The Bat за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LBAI змінився на $ -0,00005977 (-86,25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Lemmy The Bat за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00004047 (-80,94%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Lemmy The Bat (LBAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Lemmy The Bat зараз.

Що таке Lemmy The Bat (LBAI)

Перший мемкоїн кажана, який полетить за допомогою штучного інтелекту.

Проєкт Lemmy The Bat доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Lemmy The Bat. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LBAI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Lemmy The Bat у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Lemmy The Bat безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Lemmy The Bat (USD)

Скільки коштуватиме Lemmy The Bat (LBAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lemmy The Bat (LBAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lemmy The Bat.

Перегляньте прогноз ціни Lemmy The Bat вже зараз!

Токеноміка Lemmy The Bat (LBAI)

Розуміння токеноміки Lemmy The Bat (LBAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LBAI зараз!

Як купити Lemmy The Bat (LBAI)

Шукаєте як купити Lemmy The Bat? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Lemmy The Bat на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LBAI до місцевих валют

Ресурс Lemmy The Bat

Щоб дізнатися більше про Lemmy The Bat, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтLemmy The Bat
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Lemmy The Bat

Скільки сьогодні коштує Lemmy The Bat (LBAI)?
Актуальна ціна LBAI у USD становить 0,00000953 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LBAI до USD?
Поточна ціна LBAI до USD — $ 0,00000953. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lemmy The Bat?
Ринкова капіталізація LBAI — $ 657,57K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LBAI?
Циркуляційна пропозиція LBAI — 69,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LBAI?
LBAI досяг історичної максимальної ціни у 0,000142961223304784 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LBAI?
Історична мінімальна ціна LBAI становила 0,000000069696303443 USD.
Який обсяг торгівлі LBAI?
Актуальний обсяг торгівлі LBAI за 24 години — $ 32,85K USD.
Чи підніметься ціна LBAI цього року?
LBAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LBAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:57:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lemmy The Bat (LBAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

