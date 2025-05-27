Що таке The Real Goal (LANDSOL)

$LAND — це токен, присвячений темі «власності на землю», який підкреслює, що «володіння землею є найвищою цінністю». Він підкреслює дефіцит і довгострокову цінність землі, з наративом, можливо, натхненним $HOUSE, що просуває ідею володіння землею, а не її продажу.

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LANDSOL до місцевих валют

1 LANDSOL до VND ₫ 4,0384575 1 LANDSOL до AUD A$ 0,000244125 1 LANDSOL до GBP ￡ 0,00011655 1 LANDSOL до EUR € 0,0001386 1 LANDSOL до USD $ 0,0001575 1 LANDSOL до MYR RM 0,000666225 1 LANDSOL до TRY ₺ 0,006144075 1 LANDSOL до JPY ¥ 0,02273985 1 LANDSOL до RUB ₽ 0,012639375 1 LANDSOL до INR ₹ 0,0134379 1 LANDSOL до IDR Rp 2,5819668 1 LANDSOL до KRW ₩ 0,216642825 1 LANDSOL до PHP ₱ 0,0087507 1 LANDSOL до EGP ￡E. 0,007841925 1 LANDSOL до BRL R$ 0,0008883 1 LANDSOL до CAD C$ 0,000215775 1 LANDSOL до BDT ৳ 0,0192276 1 LANDSOL до NGN ₦ 0,24960285 1 LANDSOL до UAH ₴ 0,0065646 1 LANDSOL до VES Bs 0,014805 1 LANDSOL до PKR Rs 0,044353575 1 LANDSOL до KZT ₸ 0,0801927 1 LANDSOL до THB ฿ 0,005164425 1 LANDSOL до TWD NT$ 0,00472815 1 LANDSOL до AED د.إ 0,000578025 1 LANDSOL до CHF Fr 0,00012915 1 LANDSOL до HKD HK$ 0,001233225 1 LANDSOL до MAD .د.م 0,001453725 1 LANDSOL до MXN $ 0,00302715

Ресурс The Real Goal

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