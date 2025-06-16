Що таке LABUBU (LABUBUETH)

Колекційна іграшка IP під брендом Pop Mart, яка стала світовою сенсацією.

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Прогноз курсу LABUBU

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як LABUBU, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна LABUBUETH? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни LABUBU.

Історія ціни LABUBU

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Токеноміка LABUBU (LABUBUETH)

Розуміння токеноміки LABUBU (LABUBUETH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LABUBUETH зараз!

Як купити LABUBU (LABUBUETH)

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LABUBUETH до місцевих валют

1 LABUBUETH до VND ₫ 170,705405 1 LABUBUETH до AUD A$ 0,00986024 1 LABUBUETH до GBP ￡ 0,00473551 1 LABUBUETH до EUR € 0,00557882 1 LABUBUETH до USD $ 0,006487 1 LABUBUETH до MYR RM 0,02750488 1 LABUBUETH до TRY ₺ 0,25532832 1 LABUBUETH до JPY ¥ 0,93587949 1 LABUBUETH до RUB ₽ 0,51000794 1 LABUBUETH до INR ₹ 0,55781713 1 LABUBUETH до IDR Rp 106,34424528 1 LABUBUETH до KRW ₩ 8,81382203 1 LABUBUETH до PHP ₱ 0,36573706 1 LABUBUETH до EGP ￡E. 0,32597175 1 LABUBUETH до BRL R$ 0,03574337 1 LABUBUETH до CAD C$ 0,00875745 1 LABUBUETH до BDT ৳ 0,79297088 1 LABUBUETH до NGN ₦ 10,02624233 1 LABUBUETH до UAH ₴ 0,26953485 1 LABUBUETH до VES Bs 0,6487 1 LABUBUETH до PKR Rs 1,83556152 1 LABUBUETH до KZT ₸ 3,32491185 1 LABUBUETH до THB ฿ 0,21024367 1 LABUBUETH до TWD NT$ 0,19097728 1 LABUBUETH до AED د.إ 0,02380729 1 LABUBUETH до CHF Fr 0,00525447 1 LABUBUETH до HKD HK$ 0,05085808 1 LABUBUETH до MAD .د.م 0,0590317 1 LABUBUETH до MXN $ 0,12273404

Ресурс LABUBU

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Люди також запитують: Інші запитання про LABUBU Яка сьогодні ціна LABUBU (LABUBUETH)? Поточна ціна LABUBU (LABUBUETH) становить 0,006487 USD . Яка ринкова капіталізація LABUBU (LABUBUETH)? Поточна ринкова капіталізація LABUBU становить $ 6,49M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції LABUBUETH на ринкову ціну в реальному часі 0,006487 USD . Яка циркуляційна пропозиція LABUBU (LABUBUETH)? Поточна циркуляційна пропозиція LABUBU (LABUBUETH) становить 1,00B USD . Яка була найвища ціна LABUBU (LABUBUETH)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна LABUBU (LABUBUETH) становить 0,013821 USD . Який обсяг торгівлі LABUBU (LABUBUETH) за 24 год? Обсяг торгівлі LABUBU (LABUBUETH) за 24 год становить $ 57,79K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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