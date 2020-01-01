Токеноміка Krayon Network (KRY) Дізнайтеся ключову інформацію про Krayon Network (KRY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Krayon Network (KRY) Krayon Network — платформа для інвестування в мистецтво, що застосовує технології блокчейну та штучного інтелекту. Krayon надає можливість художникам, інвесторам, галереям і адміністраторам у всьому світі демонструвати, оцінювати та торгувати мистецькими творами, сприяючи створенню ефективної та зручної системи визначення вартості мистецтва. Завдяки блокчейну Krayon Network створює децентралізоване середовище. Усі витвори мистецтва в Krayon Network систематично реєструються у блокчейні, що забезпечує анонімність, прозорість і ліквідність. Крім того, це допомагає вирішувати питання оцінки, аутентифікації та інформаційної асиметрії. Офіційний вебсайт: https://krayon.network/ Whitepaper: https://krayon-network.gitbook.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://arbiscan.io/token/0x24cb4fa380c97a4d9de1b21b48a1b4b69bedceef Купити KRY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Krayon Network (KRY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Krayon Network (KRY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 5,35 $ 5,35 $ 5,35 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000025 $ 0,000025 $ 0,000025 Дізнайтеся більше про ціну Krayon Network (KRY)

Токеноміка Krayon Network (KRY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Krayon Network (KRY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KRY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KRY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KRY, досліджуйте ціну токена KRY в реальному часі!

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