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Поточна ціна Krayon Network (KRY)

USD

Графік ціни Krayon Network (KRY) в реальному часі

$0.3921
$0.3921$0.3921
-0.90%(1D)

Дані та інформація про ціну KRY в реальному часі

Поточна ціна Krayon Network (KRY) сьогодні становить 0.3919 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна KRY у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Krayon Network:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 61.59K USD
- Зміна ціни Krayon Network протягом дня – -0.90%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники KRYUSD

Відстежуйте зміни ціни на Krayon Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.003561-0.89%
30 днів$ -0.1081-21.62%
60 днів$ -0.1081-21.62%
90 днів$ -0.1081-21.62%
Зміна ціни Krayon Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KRY на $ -0.003561 (-0.89%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Krayon Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.1081 (-21.62%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Krayon Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KRY змінився на $ -0.1081 (-21.62%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Krayon Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.1081 (-21.62%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну KRY

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Krayon Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.3884
$ 0.3884$ 0.3884

$ 0.4052
$ 0.4052$ 0.4052

$ 5.35
$ 5.35$ 5.35

+0.10%

-0.89%

+0.33%

Ринкова інформація KRY

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 61.59K
$ 61.59K$ 61.59K

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Що таке Krayon Network (KRY)

Krayon Network — платформа для інвестування в мистецтво, що застосовує технології блокчейну та штучного інтелекту. Krayon надає можливість художникам, інвесторам, галереям і адміністраторам у всьому світі демонструвати, оцінювати та торгувати мистецькими творами, сприяючи створенню ефективної та зручної системи визначення вартості мистецтва. Завдяки блокчейну Krayon Network створює децентралізоване середовище. Усі витвори мистецтва в Krayon Network систематично реєструються у блокчейні, що забезпечує анонімність, прозорість і ліквідність. Крім того, це допомагає вирішувати питання оцінки, аутентифікації та інформаційної асиметрії.

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Прогноз ціни Krayon Network

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Krayon Network, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна KRY? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Krayon Network.

Історія ціни Krayon Network

Відстеження траєкторії ціни KRY надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії KRY. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Krayon Network.

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KRY до місцевих валют

1 KRY до VND
10,048.7079
1 KRY до AUD
A$0.623121
1 KRY до GBP
0.297844
1 KRY до EUR
0.344872
1 KRY до USD
$0.3919
1 KRY до MYR
RM1.732198
1 KRY до TRY
14.915714
1 KRY до JPY
¥56.249407
1 KRY до RUB
32.613918
1 KRY до INR
33.734752
1 KRY до IDR
Rp6,531.664054
1 KRY до KRW
556.674355
1 KRY до PHP
22.408842
1 KRY до EGP
￡E.20.10447
1 KRY до BRL
R$2.296534
1 KRY до CAD
C$0.540822
1 KRY до BDT
47.627607
1 KRY до NGN
626.036736
1 KRY до UAH
16.22466
1 KRY до VES
Bs27.8249
1 KRY до PKR
Rs109.896598
1 KRY до KZT
202.530001
1 KRY до THB
฿13.116893
1 KRY до TWD
NT$12.685803
1 KRY до AED
د.إ1.438273
1 KRY до CHF
Fr0.317439
1 KRY до HKD
HK$3.037225
1 KRY до MAD
.د.م3.64467
1 KRY до MXN
$7.967327

Ресурс Krayon Network

Щоб дізнатися більше про Krayon Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKrayon Network
Оглядач блокчейну

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Сума

KRY
USD

1 KRY = 0.3919 USD

Торгівля

KRYUSDT
$0.3919
$0.3919$0.3919
-0.71%

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