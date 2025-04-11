Що таке Krayon Network (KRY)

Krayon Network — платформа для інвестування в мистецтво, що застосовує технології блокчейну та штучного інтелекту. Krayon надає можливість художникам, інвесторам, галереям і адміністраторам у всьому світі демонструвати, оцінювати та торгувати мистецькими творами, сприяючи створенню ефективної та зручної системи визначення вартості мистецтва. Завдяки блокчейну Krayon Network створює децентралізоване середовище. Усі витвори мистецтва в Krayon Network систематично реєструються у блокчейні, що забезпечує анонімність, прозорість і ліквідність. Крім того, це допомагає вирішувати питання оцінки, аутентифікації та інформаційної асиметрії.

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Прогноз ціни Krayon Network

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Історія ціни Krayon Network

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Як купити Krayon Network (KRY)

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KRY до місцевих валют

1 KRY до VND ₫ 10,048.7079 1 KRY до AUD A$ 0.623121 1 KRY до GBP ￡ 0.297844 1 KRY до EUR € 0.344872 1 KRY до USD $ 0.3919 1 KRY до MYR RM 1.732198 1 KRY до TRY ₺ 14.915714 1 KRY до JPY ¥ 56.249407 1 KRY до RUB ₽ 32.613918 1 KRY до INR ₹ 33.734752 1 KRY до IDR Rp 6,531.664054 1 KRY до KRW ₩ 556.674355 1 KRY до PHP ₱ 22.408842 1 KRY до EGP ￡E. 20.10447 1 KRY до BRL R$ 2.296534 1 KRY до CAD C$ 0.540822 1 KRY до BDT ৳ 47.627607 1 KRY до NGN ₦ 626.036736 1 KRY до UAH ₴ 16.22466 1 KRY до VES Bs 27.8249 1 KRY до PKR Rs 109.896598 1 KRY до KZT ₸ 202.530001 1 KRY до THB ฿ 13.116893 1 KRY до TWD NT$ 12.685803 1 KRY до AED د.إ 1.438273 1 KRY до CHF Fr 0.317439 1 KRY до HKD HK$ 3.037225 1 KRY до MAD .د.م 3.64467 1 KRY до MXN $ 7.967327

Ресурс Krayon Network

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