Токеноміка K-POP Click (KPC)

Токеноміка K-POP Click (KPC)

Дізнайтеся ключову інформацію про K-POP Click (KPC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація K-POP Click (KPC)

As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future.

Офіційний вебсайт:
https://www.kpopclick.com/
Оглядач блокчейну:
https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53

Токеноміка та аналіз ціни K-POP Click (KPC)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена K-POP Click (KPC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
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Загальна пропозиція:
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Циркуляційна пропозиція:
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FDV (повністю розведена вартість):
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Історичний максимум:
$ 0,5
$ 0,5$ 0,5
Історичний мінімум:
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Поточна ціна:
$ 0,002173
$ 0,002173$ 0,002173

Токеноміка K-POP Click (KPC): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки K-POP Click (KPC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів KPC, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KPC, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку KPC, досліджуйте ціну токена KPC в реальному часі!

Як купити KPC

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Історія ціни K-POP Click (KPC)

Аналіз історії ціни KPC допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни KPC

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.