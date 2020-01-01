Токеноміка Keep3rV1 (KP3R) Дізнайтеся ключову інформацію про Keep3rV1 (KP3R), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Keep3rV1 (KP3R) Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Офіційний вебсайт: https://keep3r.network/ Whitepaper: https://docs.keep3r.network/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Купити KP3R зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Keep3rV1 (KP3R) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Keep3rV1 (KP3R), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,84M $ 1,84M $ 1,84M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 425,18K $ 425,18K $ 425,18K FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2 063,04 $ 2 063,04 $ 2 063,04 Історичний мінімум: $ 4,291023869481432 $ 4,291023869481432 $ 4,291023869481432 Поточна ціна: $ 4,322 $ 4,322 $ 4,322 Дізнайтеся більше про ціну Keep3rV1 (KP3R)

Токеноміка Keep3rV1 (KP3R): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Keep3rV1 (KP3R) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KP3R, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KP3R, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KP3R, досліджуйте ціну токена KP3R в реальному часі!

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