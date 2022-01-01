Токеноміка Koma Inu (KOMA) Дізнайтеся ключову інформацію про Koma Inu (KOMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Koma Inu (KOMA) Koma Inu, син Shib і захисник BNB — це токен на тему собаки, створений на основі децентралізації та благодійності, керований спільнотою. Він тут, щоб зробити BNB знову величною. Офіційний вебсайт: https://komabnb.com Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19 Купити KOMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Koma Inu (KOMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Koma Inu (KOMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,36M $ 9,36M $ 9,36M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 545,96M $ 545,96M $ 545,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,15M $ 17,15M $ 17,15M Історичний максимум: $ 0,2022 $ 0,2022 $ 0,2022 Історичний мінімум: $ 0,002571199651579896 $ 0,002571199651579896 $ 0,002571199651579896 Поточна ціна: $ 0,01715 $ 0,01715 $ 0,01715 Дізнайтеся більше про ціну Koma Inu (KOMA)

Токеноміка Koma Inu (KOMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Koma Inu (KOMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOMA, досліджуйте ціну токена KOMA в реальному часі!

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