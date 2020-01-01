Токеноміка Kommunitas (KOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Kommunitas (KOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kommunitas (KOM) Kommunitas ─ це справжній децентралізований і безрівневий стартовий майданчик з моделлю розподілу доходів. Є 4 пункти, які зроблять нас лідерами індустрії стартапів: 1. Безрівневий. Вам набридло, що у вас недостатньо токенів для участі в розподілі стартапів? У Kommunitas для розподілу буде розрахована будь-яка кількість токенів KOM. 2. Прозоро. Набридла лотерейна і непрозора система розподілу токенів? Ми високо цінуємо наш прозорий спосіб розрахунку гарантованого розподілу. 3. Модель розподілу доходів. Ми розподіляємо наш дохід у стабільних доларах США (USDT) на 2 типи партнерів: - Приватні партнери Kommunitas: для користувачів, які вклали щонайменше 500 000 $KOM токенів. Ці партнери отримують 30% безповоротної комісії від First Come, First Served (FCFS) і Community Round IKO, тому це називається ""Квартальний розподіл доходу"". - Партнери-мільйонери Kommunitas: для тих, хто вклав більше 10 000 000 $KOM токенів. Ці партнери отримують частку в розмірі 5% від щомісячного доходу launchpad. 4. Дефляційний токен. Зменшення загальної пропозиції з 40 до 2 мільярдів, тобто на 95%, продемонструвало нашу прихильність до KOM'юніті. Ми також запровадили найперший Social Engagement Burning, де ми спалюємо наш токен на основі соціальних метрик і надаємо повні звіти щомісяця. Крім того, штраф у розмірі 50% за дострокове зняття токенів (в KOM) буде спалюватися автоматично, коли користувач знімає свій токен KOM перед кожною датою погашення, таким чином забезпечуючи здорову циркулюючу пропозицію на ринку. Офіційний вебсайт: https://www.kommunitas.net Whitepaper: https://docs.kommunitas.net/whitepaper Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0xc004e2318722ea2b15499d6375905d75ee5390b8/ Купити KOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kommunitas (KOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kommunitas (KOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,66B $ 1,66B $ 1,66B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,01434 $ 0,01434 $ 0,01434 Історичний мінімум: $ 0,00055586532233776 $ 0,00055586532233776 $ 0,00055586532233776 Поточна ціна: $ 0,0006425 $ 0,0006425 $ 0,0006425 Дізнайтеся більше про ціну Kommunitas (KOM)

Токеноміка Kommunitas (KOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kommunitas (KOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOM, досліджуйте ціну токена KOM в реальному часі!

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