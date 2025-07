Інформація Kommunitas (KOM)

Kommunitas ─ це справжній децентралізований і безрівневий стартовий майданчик з моделлю розподілу доходів. Є 4 пункти, які зроблять нас лідерами індустрії стартапів: 1. Безрівневий. Вам набридло, що у вас недостатньо токенів для участі в розподілі стартапів? У Kommunitas для розподілу буде розрахована будь-яка кількість токенів KOM. 2. Прозоро. Набридла лотерейна і непрозора система розподілу токенів? Ми високо цінуємо наш прозорий спосіб розрахунку гарантованого розподілу. 3. Модель розподілу доходів. Ми розподіляємо наш дохід у стабільних доларах США (USDT) на 2 типи партнерів: - Приватні партнери Kommunitas: для користувачів, які вклали щонайменше 500 000 $KOM токенів. Ці партнери отримують 30% безповоротної комісії від First Come, First Served (FCFS) і Community Round IKO, тому це називається ""Квартальний розподіл доходу"". - Партнери-мільйонери Kommunitas: для тих, хто вклав більше 10 000 000 $KOM токенів. Ці партнери отримують частку в розмірі 5% від щомісячного доходу launchpad. 4. Дефляційний токен. Зменшення загальної пропозиції з 40 до 2 мільярдів, тобто на 95%, продемонструвало нашу прихильність до KOM'юніті. Ми також запровадили найперший Social Engagement Burning, де ми спалюємо наш токен на основі соціальних метрик і надаємо повні звіти щомісяця. Крім того, штраф у розмірі 50% за дострокове зняття токенів (в KOM) буде спалюватися автоматично, коли користувач знімає свій токен KOM перед кожною датою погашення, таким чином забезпечуючи здорову циркулюючу пропозицію на ринку.