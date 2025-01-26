Що таке Koku The Shikoku ( KOKU)

Koku, пес Шикоку з періоду Едо, є доблесним членом мережі Ronin. Його азартний дух визначає його цифрове існування. День Koku розпочинається з великої миски локшини удон, а потім йдуть такі ігри, як Ханафуда чи Менко, але Чо-Хан є його улюбленою, оскільки він любить кидати кубики! Koku — справжній символ Gamba! Вирушайте разом з Koku на його пошуки, щоб стати найкращим собакою мережі Ronin.

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