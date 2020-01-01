Токеноміка Koala AI (KOKO) Дізнайтеся ключову інформацію про Koala AI (KOKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Koala AI (KOKO) Koala AI – це проєкт, запущений на Solana, який одночасно є і мемом, і застосунком для створення високоякісних зображень на основі штучного інтелекту. Офіційний вебсайт: https://www.koalaai.vip/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW Купити KOKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Koala AI (KOKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Koala AI (KOKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,99M $ 3,99M $ 3,99M Загальна пропозиція: $ 9,95T $ 9,95T $ 9,95T Циркуляційна пропозиція: $ 9,11T $ 9,11T $ 9,11T FDV (повністю розведена вартість): $ 4,35M $ 4,35M $ 4,35M Історичний максимум: $ 0,0000086 $ 0,0000086 $ 0,0000086 Історичний мінімум: $ 0,000000152909988393 $ 0,000000152909988393 $ 0,000000152909988393 Поточна ціна: $ 0,0000004378 $ 0,0000004378 $ 0,0000004378 Дізнайтеся більше про ціну Koala AI (KOKO)

Токеноміка Koala AI (KOKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Koala AI (KOKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOKO, досліджуйте ціну токена KOKO в реальному часі!

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