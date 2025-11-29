Kyuzo’s Friends — це офіційно ліцензована соціальна гра на базі штучного інтелекту, створена платформою KeyOrigin і наразі є проєктом № 1 на блокчейні Sui. Вона також працює в мінізастосунку LINE, плавно залучаючи користувачів Web2 до Web3 за допомогою легкої соціальної гри, гри в кубики та колекційних карток. Усіма ігровими активами можна прозоро володіти та торгувати ончейн.

Key Origin — це глобальна платформа інтелектуальної власності, що пропонує офіційне ліцензування, спільну розробку, інструменти створення на основі штучного інтелекту та торгівлю цифровими активами. Kyuzo’s Friends є її флагманським продуктом, і планується розширення за рахунок більшої кількості ліцензованих світів та взаємосумісних екосистем інтелектуальної власності.

Нещодавно команда завершила раунд фінансування на суму 11 мільйонів $ за підтримки DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave та LBank Labs, що прискорило глобальне зростання та розвиток екосистеми.