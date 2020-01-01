Токеноміка K9 Finance DAO (KNINE) Дізнайтеся ключову інформацію про K9 Finance DAO (KNINE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація K9 Finance DAO (KNINE) K9 Finance, платформа LSD (Liquid Staking Derivatives) на основі Shibarium, пропонує ключові послуги DeFi і виступає офіційним валідатором. Винагороджуючи власників $KNINE доларами $BONE за валідацію блоків, вона прагне стимулювати прийняття DeFi через DAO "Круглий стіл собак", який керує казначейством та приймає рішення щодо дорожньої карти. Офіційний вебсайт: https://www.k9finance.com/ Whitepaper: https://www.k9finance.com/litepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Купити KNINE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни K9 Finance DAO (KNINE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена K9 Finance DAO (KNINE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Загальна пропозиція: $ 999,59B $ 999,59B $ 999,59B Циркуляційна пропозиція: $ 402,27B $ 402,27B $ 402,27B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,61M $ 2,61M $ 2,61M Історичний максимум: $ 0,00027 $ 0,00027 $ 0,00027 Історичний мінімум: $ 0,000001684705136988 $ 0,000001684705136988 $ 0,000001684705136988 Поточна ціна: $ 0,00000261 $ 0,00000261 $ 0,00000261 Дізнайтеся більше про ціну K9 Finance DAO (KNINE)

Токеноміка K9 Finance DAO (KNINE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки K9 Finance DAO (KNINE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KNINE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KNINE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KNINE, досліджуйте ціну токена KNINE в реальному часі!

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