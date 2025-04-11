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Поточна ціна Darkness (KNIGHT)

USD

Графік ціни Darkness (KNIGHT) в реальному часі

$0.0003613
$0.0003613$0.0003613
+7.59%(1D)

Дані та інформація про ціну KNIGHT в реальному часі

Поточна ціна Darkness (KNIGHT) сьогодні становить 0.0003613 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна KNIGHT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Darkness:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 55.04K USD
- Зміна ціни Darkness протягом дня – +7.59%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники KNIGHTUSD

Відстежуйте зміни ціни на Darkness за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.000025488+7.59%
30 днів$ -0.0016387-81.94%
60 днів$ -0.0016387-81.94%
90 днів$ -0.0016387-81.94%
Зміна ціни Darkness сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KNIGHT на $ +0.000025488 (+7.59%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Darkness за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0016387 (-81.94%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Darkness за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KNIGHT змінився на $ -0.0016387 (-81.94%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Darkness за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0016387 (-81.94%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну KNIGHT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Darkness: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0002674
$ 0.0002674$ 0.0002674

$ 0.0003718
$ 0.0003718$ 0.0003718

$ 0.007809
$ 0.007809$ 0.007809

+2.17%

+7.59%

-9.75%

Ринкова інформація KNIGHT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 55.04K
$ 55.04K$ 55.04K

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Що таке Darkness (KNIGHT)

$ Knight – це мемкоїн, запущений на платформі # Sunpump і створений на блокчейні #TRON. Його дизайн був натхненний твором мистецтва, яким Justin глибоко захоплюється: на ньому зображений хоробрий лицар з гри престолів, що безстрашно стоїть перед драконом і тримає меч як символ непохитної мужності та рішучості.

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Прогноз ціни Darkness

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Darkness, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна KNIGHT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Darkness.

Історія ціни Darkness

Відстеження траєкторії ціни KNIGHT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії KNIGHT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Darkness.

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KNIGHT до місцевих валют

1 KNIGHT до VND
9.2640933
1 KNIGHT до AUD
A$0.000574467
1 KNIGHT до GBP
0.000274588
1 KNIGHT до EUR
0.000317944
1 KNIGHT до USD
$0.0003613
1 KNIGHT до MYR
RM0.001596946
1 KNIGHT до TRY
0.013751078
1 KNIGHT до JPY
¥0.051857389
1 KNIGHT до RUB
0.030067386
1 KNIGHT до INR
0.031100704
1 KNIGHT до IDR
Rp6.021664258
1 KNIGHT до KRW
0.513208585
1 KNIGHT до PHP
0.020659134
1 KNIGHT до EGP
￡E.0.01853469
1 KNIGHT до BRL
R$0.002117218
1 KNIGHT до CAD
C$0.000498594
1 KNIGHT до BDT
0.043908789
1 KNIGHT до NGN
0.577155072
1 KNIGHT до UAH
0.01495782
1 KNIGHT до VES
Bs0.0256523
1 KNIGHT до PKR
Rs0.101315746
1 KNIGHT до KZT
0.186716227
1 KNIGHT до THB
฿0.012092711
1 KNIGHT до TWD
NT$0.011695281
1 KNIGHT до AED
د.إ0.001325971
1 KNIGHT до CHF
Fr0.000292653
1 KNIGHT до HKD
HK$0.002800075
1 KNIGHT до MAD
.د.م0.00336009
1 KNIGHT до MXN
$0.007345229

Ресурс Darkness

Щоб дізнатися більше про Darkness, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтDarkness
Оглядач блокчейну

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1 KNIGHT = 0.0003613 USD

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$0.0003613
$0.0003613$0.0003613
-2.25%

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