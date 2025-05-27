Що таке Kingnet AI (KNET)

KNET — нативний токен, випущений лабораторією штучного інтелекту KINGNET, що забезпечує роботу мультиагентної платформи для розробки ігор на основі природної мови. На цій платформі користувачі можуть просто вводити інструкції природною мовою, щоб завершити весь процес від генерації ресурсів до створення ігрового прототипу, що значно спрощує розробку ігор і розкриває творчий потенціал.

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Прогноз курсу Kingnet AI

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Історія ціни Kingnet AI

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KNET до місцевих валют

1 KNET до VND ₫ 293,025348 1 KNET до AUD A$ 0,0177134 1 KNET до GBP ￡ 0,00845672 1 KNET до EUR € 0,01005664 1 KNET до USD $ 0,011428 1 KNET до MYR RM 0,04834044 1 KNET до TRY ₺ 0,44580628 1 KNET до JPY ¥ 1,64951752 1 KNET до RUB ₽ 0,917097 1 KNET до INR ₹ 0,97503696 1 KNET до IDR Rp 187,34423232 1 KNET до KRW ₩ 15,71932828 1 KNET до PHP ₱ 0,63493968 1 KNET до EGP ￡E. 0,5691144 1 KNET до BRL R$ 0,06445392 1 KNET до CAD C$ 0,01565636 1 KNET до BDT ৳ 1,39513024 1 KNET до NGN ₦ 18,11086584 1 KNET до UAH ₴ 0,47631904 1 KNET до VES Bs 1,074232 1 KNET до PKR Rs 3,21823908 1 KNET до KZT ₸ 5,81868048 1 KNET до THB ฿ 0,37472412 1 KNET до TWD NT$ 0,34306856 1 KNET до AED د.إ 0,04194076 1 KNET до CHF Fr 0,00937096 1 KNET до HKD HK$ 0,08948124 1 KNET до MAD .د.م 0,10548044 1 KNET до MXN $ 0,21964616

Ресурс Kingnet AI

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