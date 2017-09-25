Токеноміка Kyber Network (KNC) Дізнайтеся ключову інформацію про Kyber Network (KNC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kyber Network (KNC) “KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”. Офіційний вебсайт: https://kyberswap.com/ Whitepaper: https://docs.kyberswap.com/introduction Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202 Купити KNC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kyber Network (KNC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kyber Network (KNC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 51,32M $ 51,32M $ 51,32M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 187,29M $ 187,29M $ 187,29M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 5,74 $ 5,74 $ 5,74 Історичний мінімум: $ 0,25991972993251367 $ 0,25991972993251367 $ 0,25991972993251367 Поточна ціна: $ 0,274 $ 0,274 $ 0,274 Дізнайтеся більше про ціну Kyber Network (KNC)

Токеноміка Kyber Network (KNC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kyber Network (KNC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KNC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KNC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KNC, досліджуйте ціну токена KNC в реальному часі!

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