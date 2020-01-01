Токеноміка Calamari Network (KMA) Дізнайтеся ключову інформацію про Calamari Network (KMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Calamari Network (KMA) Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Офіційний вебсайт: https://www.calamari.network/ Оглядач блокчейну: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0 Купити KMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Calamari Network (KMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Calamari Network (KMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,31B $ 1,31B $ 1,31B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 371,04K $ 371,04K $ 371,04K Історичний максимум: $ 0,09699 $ 0,09699 $ 0,09699 Історичний мінімум: $ 0,000055085950683925 $ 0,000055085950683925 $ 0,000055085950683925 Поточна ціна: $ 0,00028432 $ 0,00028432 $ 0,00028432 Дізнайтеся більше про ціну Calamari Network (KMA)

Токеноміка Calamari Network (KMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Calamari Network (KMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KMA, досліджуйте ціну токена KMA в реальному часі!

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