Що таке KLK Foundation (KLK)

Фонд KLK має на меті переосмислити децентралізовані фінанси та управління цифровими активами, орієнтуючись на інституційних інвесторів, підприємства та приватних осіб, зацікавлених у безперебійних транскордонних платежах, безпечному зберіганні віртуальних активів та інноваційних фінансових послугах в екосистемах Web 3.0. Фонд KLK має на меті переосмислити децентралізовані фінанси та управління цифровими активами, орієнтуючись на інституційних інвесторів, підприємства та приватних осіб, зацікавлених у безперебійних транскордонних платежах, безпечному зберіганні віртуальних активів та інноваційних фінансових послугах в екосистемах Web 3.0.

Проєкт KLK Foundation доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями KLK Foundation. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу KLK, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про KLK Foundation у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі KLK Foundation безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни KLK Foundation (USD)

Скільки коштуватиме KLK Foundation (KLK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів KLK Foundation (KLK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо KLK Foundation.

Перегляньте прогноз ціни KLK Foundation вже зараз!

Токеноміка KLK Foundation (KLK)

Розуміння токеноміки KLK Foundation (KLK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KLK зараз!

Як купити KLK Foundation (KLK)

Шукаєте як купити KLK Foundation? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати KLK Foundation на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

KLK до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс KLK Foundation

Щоб дізнатися більше про KLK Foundation, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про KLK Foundation Скільки сьогодні коштує KLK Foundation (KLK)? Актуальна ціна KLK у USD становить 0,4696 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна KLK до USD? $ 0,4696 . Перегляньте Поточна ціна KLK до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація KLK Foundation? Ринкова капіталізація KLK — $ 46,96M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція KLK? Циркуляційна пропозиція KLK — 100,00M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) KLK? KLK досяг історичної максимальної ціни у 0,631953236889443 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KLK? Історична мінімальна ціна KLK становила 0,35187983578947896 USD . Який обсяг торгівлі KLK? Актуальний обсяг торгівлі KLK за 24 години — $ 327,36K USD . Чи підніметься ціна KLK цього року? KLK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KLK для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для KLK Foundation (KLK)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році