Актуальна ціна KLK Foundation сьогодні становить 0.4696 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KLK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KLK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна KLK Foundation сьогодні становить 0.4696 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KLK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KLK на MEXC вже зараз.

Логотип KLK Foundation

Курс KLK Foundation (KLK)

Актуальна ціна 1 KLK до USD:

+1,51%1D
USD
Графік ціни KLK Foundation (KLK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:56:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни KLK Foundation (KLK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,57%

+1,51%

+2,84%

+2,84%

Актуальна ціна KLK Foundation (KLK) становить $ 0,4696. За останні 24 години KLK торгувався між мінімумом у $ 0,4604 і максимумом у $ 0,4798, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KLK становить $ 0,631953236889443, тоді як його історичний мінімум — $ 0,35187983578947896.

Що стосується короткострокових результатів, то KLK змінився на +0,57% за останню годину, +1,51% за 24 години та на +2,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KLK Foundation (KLK)

No.537

10,00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація KLK Foundation — $ 46,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 327,36K. Циркуляційна пропозиція KLK — 100,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 469,60M.

Історія ціни KLK Foundation (KLK) у USD

Відстежуйте зміни ціни на KLK Foundation за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,006985+1,51%
30 днів$ +0,0105+2,28%
60 днів$ -0,0208-4,25%
90 днів$ +0,0894+23,51%
Зміна ціни KLK Foundation сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KLK на $ +0,006985 (+1,51%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни KLK Foundation за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0105 (+2,28%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни KLK Foundation за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KLK змінився на $ -0,0208 (-4,25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни KLK Foundation за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0894 (+23,51%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для KLK Foundation (KLK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни KLK Foundation зараз.

Що таке KLK Foundation (KLK)

Фонд KLK має на меті переосмислити децентралізовані фінанси та управління цифровими активами, орієнтуючись на інституційних інвесторів, підприємства та приватних осіб, зацікавлених у безперебійних транскордонних платежах, безпечному зберіганні віртуальних активів та інноваційних фінансових послугах в екосистемах Web 3.0.

Проєкт KLK Foundation доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями KLK Foundation. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу KLK, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про KLK Foundation у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі KLK Foundation безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни KLK Foundation (USD)

Скільки коштуватиме KLK Foundation (KLK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів KLK Foundation (KLK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо KLK Foundation.

Перегляньте прогноз ціни KLK Foundation вже зараз!

Токеноміка KLK Foundation (KLK)

Розуміння токеноміки KLK Foundation (KLK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KLK зараз!

Як купити KLK Foundation (KLK)

Шукаєте як купити KLK Foundation? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати KLK Foundation на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

KLK до місцевих валют

1 KLK Foundation (KLK) до VND
12 357,524
1 KLK Foundation (KLK) до AUD
A$0,718488
1 KLK Foundation (KLK) до GBP
0,3522
1 KLK Foundation (KLK) до EUR
0,403856
1 KLK Foundation (KLK) до USD
$0,4696
1 KLK Foundation (KLK) до MYR
RM1,981712
1 KLK Foundation (KLK) до TRY
19,74668
1 KLK Foundation (KLK) до JPY
¥71,3792
1 KLK Foundation (KLK) до ARS
ARS$696,731432
1 KLK Foundation (KLK) до RUB
38,234832
1 KLK Foundation (KLK) до INR
41,240272
1 KLK Foundation (KLK) до IDR
Rp7 826,663536
1 KLK Foundation (KLK) до PHP
27,527952
1 KLK Foundation (KLK) до EGP
￡E.22,343568
1 KLK Foundation (KLK) до BRL
R$2,526448
1 KLK Foundation (KLK) до CAD
C$0,65744
1 KLK Foundation (KLK) до BDT
57,38512
1 KLK Foundation (KLK) до NGN
685,54556
1 KLK Foundation (KLK) до COP
$1 834,375
1 KLK Foundation (KLK) до ZAR
R.8,138168
1 KLK Foundation (KLK) до UAH
19,624584
1 KLK Foundation (KLK) до TZS
T.Sh.1 168,158176
1 KLK Foundation (KLK) до VES
Bs99,5552
1 KLK Foundation (KLK) до CLP
$444,2416
1 KLK Foundation (KLK) до PKR
Rs132,577472
1 KLK Foundation (KLK) до KZT
252,062496
1 KLK Foundation (KLK) до THB
฿15,398184
1 KLK Foundation (KLK) до TWD
NT$14,46368
1 KLK Foundation (KLK) до AED
د.إ1,723432
1 KLK Foundation (KLK) до CHF
Fr0,370984
1 KLK Foundation (KLK) до HKD
HK$3,648792
1 KLK Foundation (KLK) до AMD
֏179,166488
1 KLK Foundation (KLK) до MAD
.د.م4,334408
1 KLK Foundation (KLK) до MXN
$8,64064
1 KLK Foundation (KLK) до SAR
ريال1,761
1 KLK Foundation (KLK) до ETB
Br70,914296
1 KLK Foundation (KLK) до KES
KSh60,512656
1 KLK Foundation (KLK) до JOD
د.أ0,3329464
1 KLK Foundation (KLK) до PLN
1,709344
1 KLK Foundation (KLK) до RON
лв2,052152
1 KLK Foundation (KLK) до SEK
kr4,404848
1 KLK Foundation (KLK) до BGN
лв0,788928
1 KLK Foundation (KLK) до HUF
Ft157,794992
1 KLK Foundation (KLK) до CZK
9,833424
1 KLK Foundation (KLK) до KWD
د.ك0,1436976
1 KLK Foundation (KLK) до ILS
1,544984
1 KLK Foundation (KLK) до BOB
Bs3,235544
1 KLK Foundation (KLK) до AZN
0,79832
1 KLK Foundation (KLK) до TJS
SM4,334408
1 KLK Foundation (KLK) до GEL
1,272616
1 KLK Foundation (KLK) до AOA
Kz429,641736
1 KLK Foundation (KLK) до BHD
.د.ب0,1765696
1 KLK Foundation (KLK) до BMD
$0,4696
1 KLK Foundation (KLK) до DKK
kr3,019528
1 KLK Foundation (KLK) до HNL
L12,298824
1 KLK Foundation (KLK) до MUR
21,376192
1 KLK Foundation (KLK) до NAD
$8,133472
1 KLK Foundation (KLK) до NOK
kr4,686608
1 KLK Foundation (KLK) до NZD
$0,812408
1 KLK Foundation (KLK) до PAB
B/.0,4696
1 KLK Foundation (KLK) до PGK
K1,977016
1 KLK Foundation (KLK) до QAR
ر.ق1,704648
1 KLK Foundation (KLK) до RSD
дин.47,40612
1 KLK Foundation (KLK) до UZS
soʻm5 657,830024
1 KLK Foundation (KLK) до ALL
L39,07072
1 KLK Foundation (KLK) до ANG
ƒ0,840584
1 KLK Foundation (KLK) до AWG
ƒ0,84528
1 KLK Foundation (KLK) до BBD
$0,9392
1 KLK Foundation (KLK) до BAM
KM0,788928
1 KLK Foundation (KLK) до BIF
Fr1 381,0936
1 KLK Foundation (KLK) до BND
$0,605784
1 KLK Foundation (KLK) до BSD
$0,4696
1 KLK Foundation (KLK) до JMD
$75,15948
1 KLK Foundation (KLK) до KHR
1 885,941776
1 KLK Foundation (KLK) до KMF
Fr199,1104
1 KLK Foundation (KLK) до LAK
10 208,695448
1 KLK Foundation (KLK) до LKR
රු142,129136
1 KLK Foundation (KLK) до MDL
L7,945632
1 KLK Foundation (KLK) до MGA
Ar2 096,425888
1 KLK Foundation (KLK) до MOP
P3,747408
1 KLK Foundation (KLK) до MVR
7,18488
1 KLK Foundation (KLK) до MWK
MK812,45496
1 KLK Foundation (KLK) до MZN
MT30,012136
1 KLK Foundation (KLK) до NPR
रु65,823832
1 KLK Foundation (KLK) до PYG
3 306,9232
1 KLK Foundation (KLK) до RWF
Fr680,4504
1 KLK Foundation (KLK) до SBD
$3,860112
1 KLK Foundation (KLK) до SCR
6,485176
1 KLK Foundation (KLK) до SRD
$18,638424
1 KLK Foundation (KLK) до SVC
$4,094912
1 KLK Foundation (KLK) до SZL
L8,128776
1 KLK Foundation (KLK) до TMT
m1,6436
1 KLK Foundation (KLK) до TND
د.ت1,375928
1 KLK Foundation (KLK) до TTD
$3,174496
1 KLK Foundation (KLK) до UGX
Sh1 636,0864
1 KLK Foundation (KLK) до XAF
Fr264,8544
1 KLK Foundation (KLK) до XCD
$1,26792
1 KLK Foundation (KLK) до XOF
Fr264,8544
1 KLK Foundation (KLK) до XPF
Fr47,8992
1 KLK Foundation (KLK) до BWP
P6,278552
1 KLK Foundation (KLK) до BZD
$0,9392
1 KLK Foundation (KLK) до CVE
$44,56504
1 KLK Foundation (KLK) до DJF
Fr83,1192
1 KLK Foundation (KLK) до DOP
$29,904128
1 KLK Foundation (KLK) до DZD
د.ج61,09496
1 KLK Foundation (KLK) до FJD
$1,075384
1 KLK Foundation (KLK) до GNF
Fr4 047,952
1 KLK Foundation (KLK) до GTQ
Q3,587744
1 KLK Foundation (KLK) до GYD
$97,972648
1 KLK Foundation (KLK) до ISK
kr57,2912

Ресурс KLK Foundation

Щоб дізнатися більше про KLK Foundation, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKLK Foundation
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про KLK Foundation

Скільки сьогодні коштує KLK Foundation (KLK)?
Актуальна ціна KLK у USD становить 0,4696 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KLK до USD?
Поточна ціна KLK до USD — $ 0,4696. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація KLK Foundation?
Ринкова капіталізація KLK — $ 46,96M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KLK?
Циркуляційна пропозиція KLK — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KLK?
KLK досяг історичної максимальної ціни у 0,631953236889443 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KLK?
Історична мінімальна ціна KLK становила 0,35187983578947896 USD.
Який обсяг торгівлі KLK?
Актуальний обсяг торгівлі KLK за 24 години — $ 327,36K USD.
Чи підніметься ціна KLK цього року?
KLK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KLK для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для KLK Foundation (KLK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор KLK до USD

Сума

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0,4696 USD

Торгувати KLK

KLK/USDT
$0,4696
$0,4696$0,4696
+1,44%

