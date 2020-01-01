Токеноміка Kin (KIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Kin (KIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kin (KIN) Kin is a cryptocurrency used for microtransactions in consumer apps. Millions of people are earning and spending Kin across an ecosystem of numerous apps, making it the most used cryptocurrency by mainstream consumers. Developers can add Kin to their existing consumer apps with a few lines of code, instantly unlocking Kin experiences for their users. Developers are compensated through the Kin Rewards Engine which is similar to the Bitcoin Block Reward, except it pays developers for getting their users to earn and spend Kin. The apps that have integrated Kin are a mix of social apps, content platforms, and games. Users are spending Kin on content, tipping creators, and buying in-game items, and they are earning Kin by watching ads or filling out surveys. Kin is a growing mini economy in the digital world where everyone is fairly compensated for their contributions. Офіційний вебсайт: https://www.kin.org/ Whitepaper: https://kin.org/whitepaper Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/kinXdEcpDQeHPEuQnqmUgtYykqKGVFq6CeVX5iAHJq6 Купити KIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kin (KIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kin (KIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,58M $ 3,58M $ 3,58M Загальна пропозиція: $ 2,76T $ 2,76T $ 2,76T Циркуляційна пропозиція: $ 2,76T $ 2,76T $ 2,76T FDV (повністю розведена вартість): $ 3,58M $ 3,58M $ 3,58M Історичний максимум: $ 0,00022215 $ 0,00022215 $ 0,00022215 Історичний мінімум: $ 0,000001135344143659 $ 0,000001135344143659 $ 0,000001135344143659 Поточна ціна: $ 0,000001297 $ 0,000001297 $ 0,000001297 Дізнайтеся більше про ціну Kin (KIN)

Токеноміка Kin (KIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kin (KIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KIN, досліджуйте ціну токена KIN в реальному часі!

Як купити KIN Зацікавлені в додаванні Kin (KIN) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі KIN, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити KIN на MEXC зараз!

Історія ціни Kin (KIN) Аналіз історії ціни KIN допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни KIN прямо зараз!

Прогноз ціни KIN Хочете знати, куди рухається KIN? Наша сторінка прогнозу ціни KIN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена KIN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!