Токеноміка Kima Network (KIMA) Дізнайтеся ключову інформацію про Kima Network (KIMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kima Network (KIMA) Kima ─ це платформа на основі блокчейну, яка задовольняє зростаючу потребу в безперебійній взаємодії між екосистемами Web3 і традиційними фінансовими системами. Платформа забезпечує універсальну фінансову інфраструктуру, яка дозволяє здійснювати безперешкодні та безпечні транзакції між різними класами активів, включаючи цифрові активи, фіатні валюти та цінні папери. Основна місія Kima полягає в подоланні розриву між децентралізованими фінансами та традиційними фінансовими установами, роблячи транзакції між екосистемами, управління ліквідністю та передачу активів більш ефективними та безпечними. Офіційний вебсайт: https://kima.network Whitepaper: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Оглядач блокчейну: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab Купити KIMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kima Network (KIMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kima Network (KIMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,66M $ 2,66M $ 2,66M Загальна пропозиція: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Циркуляційна пропозиція: $ 32,61M $ 32,61M $ 32,61M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,15M $ 17,15M $ 17,15M Історичний максимум: $ 1,1047 $ 1,1047 $ 1,1047 Історичний мінімум: $ 0,04643687296747349 $ 0,04643687296747349 $ 0,04643687296747349 Поточна ціна: $ 0,08169 $ 0,08169 $ 0,08169 Дізнайтеся більше про ціну Kima Network (KIMA)

Токеноміка Kima Network (KIMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kima Network (KIMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KIMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KIMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KIMA, досліджуйте ціну токена KIMA в реальному часі!

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