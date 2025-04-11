Що таке KiloEx (KILO)

Наступне покоління зручної для користувача DEX для безстрокових ф'ючерсів на BNB Chain / opBNB / Base / Manta. Повна інтеграція з LSTfi.

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Прогноз ціни KiloEx

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як KiloEx, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна KILO? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни KiloEx.

Історія ціни KiloEx

Відстеження траєкторії ціни KILO надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії KILO. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни KiloEx.

Як купити KiloEx (KILO)

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KILO до місцевих валют

1 KILO до VND ₫ 882.81963 1 KILO до AUD A$ 0.0547437 1 KILO до GBP ￡ 0.0261668 1 KILO до EUR € 0.0302984 1 KILO до USD $ 0.03443 1 KILO до MYR RM 0.1521806 1 KILO до TRY ₺ 1.3104058 1 KILO до JPY ¥ 4.9417379 1 KILO до RUB ₽ 2.8652646 1 KILO до INR ₹ 2.9637344 1 KILO до IDR Rp 573.8331038 1 KILO до KRW ₩ 48.9060935 1 KILO до PHP ₱ 1.9687074 1 KILO до EGP ￡E. 1.766259 1 KILO до BRL R$ 0.2017598 1 KILO до CAD C$ 0.0475134 1 KILO до BDT ৳ 4.1842779 1 KILO до NGN ₦ 54.9998592 1 KILO до UAH ₴ 1.425402 1 KILO до VES Bs 2.44453 1 KILO до PKR Rs 9.6548606 1 KILO до KZT ₸ 17.7930797 1 KILO до THB ฿ 1.1523721 1 KILO до TWD NT$ 1.1144991 1 KILO до AED د.إ 0.1263581 1 KILO до CHF Fr 0.0278883 1 KILO до HKD HK$ 0.2668325 1 KILO до MAD .د.م 0.320199 1 KILO до MXN $ 0.6999619

Ресурс KiloEx

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Люди також запитують: Інші запитання про KiloEx Яка сьогодні ціна KiloEx (KILO)? Поточна ціна KiloEx (KILO) становить 0.03443 USD . Яка ринкова капіталізація KiloEx (KILO)? Поточна ринкова капіталізація KiloEx становить $ 7.29M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції KILO на ринкову ціну в реальному часі 0.03443 USD . Яка циркуляційна пропозиція KiloEx (KILO)? Поточна циркуляційна пропозиція KiloEx (KILO) становить 211.70M USD . Яка була найвища ціна KiloEx (KILO)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна KiloEx (KILO) становить 0.2 USD . Який обсяг торгівлі KiloEx (KILO) за 24 год? Обсяг торгівлі KiloEx (KILO) за 24 год становить $ 3.67M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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