Токеноміка KIKICat (KIKI) Дізнайтеся ключову інформацію про KIKICat (KIKI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KIKICat (KIKI) KIKI є одним із найпопулярніших і найбільших інтелектуальних мем-об’єктів на Giphy, з понад 10,6 мільярдами переглядів, ставши важливою фігурою в інтернет-культурі. На відміну від інших мемів, KIKI має унікальну структуру власності — KIKI володіє 100% інтелектуальної власності. Як перший технологічний партнер у блокчейні Solana, KIKI прагне створити спільноту, зосереджену навколо агентів ШІ. Офіційний вебсайт: http://kikicat.xyz Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump Купити KIKI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KIKICat (KIKI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KIKICat (KIKI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Історичний максимум: $ 0,10709 $ 0,10709 $ 0,10709 Історичний мінімум: $ 0,00094145132553224 $ 0,00094145132553224 $ 0,00094145132553224 Поточна ціна: $ 0,001198 $ 0,001198 $ 0,001198 Дізнайтеся більше про ціну KIKICat (KIKI)

Токеноміка KIKICat (KIKI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KIKICat (KIKI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KIKI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KIKI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KIKI, досліджуйте ціну токена KIKI в реальному часі!

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