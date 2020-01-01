Токеноміка Kiba Inu (KIBA) Дізнайтеся ключову інформацію про Kiba Inu (KIBA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kiba Inu (KIBA) Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. Офіційний вебсайт: https://kibainu.org Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c Купити KIBA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kiba Inu (KIBA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kiba Inu (KIBA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 432,00K $ 432,00K $ 432,00K Історичний максимум: $ 0,0000819 $ 0,0000819 $ 0,0000819 Історичний мінімум: $ 0,000000138837383056 $ 0,000000138837383056 $ 0,000000138837383056 Поточна ціна: $ 0,000000432 $ 0,000000432 $ 0,000000432 Дізнайтеся більше про ціну Kiba Inu (KIBA)

Токеноміка Kiba Inu (KIBA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kiba Inu (KIBA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KIBA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KIBA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KIBA, досліджуйте ціну токена KIBA в реальному часі!

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