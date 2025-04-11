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Поточна ціна Kibble (KIB)

USD

Графік ціни Kibble (KIB) в реальному часі

$0.01445
$0.01445$0.01445
-0.55%(1D)

Дані та інформація про ціну KIB в реальному часі

Поточна ціна Kibble (KIB) сьогодні становить 0.01446 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна KIB у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Kibble:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 389.56K USD
- Зміна ціни Kibble протягом дня – -0.55%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники KIBUSD

Відстежуйте зміни ціни на Kibble за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0000799-0.54%
30 днів$ +0.00596+70.11%
60 днів$ +0.00596+70.11%
90 днів$ +0.00596+70.11%
Зміна ціни Kibble сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KIB на $ -0.0000799 (-0.54%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Kibble за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.00596 (+70.11%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Kibble за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KIB змінився на $ +0.00596 (+70.11%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Kibble за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.00596 (+70.11%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну KIB

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Kibble: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.014
$ 0.014$ 0.014

$ 0.01501
$ 0.01501$ 0.01501

$ 0.0398
$ 0.0398$ 0.0398

-1.37%

-0.54%

-0.42%

Ринкова інформація KIB

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 389.56K
$ 389.56K$ 389.56K

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Що таке Kibble (KIB)

Kibble переосмислює майбутнє DeFi завдяки своїй інноваційній платформі, яка інтегрує передові технології штучного інтелекту. Дозволяючи користувачам безперешкодно агрегувати дані, точно аналізувати ринкові тенденції та збільшувати свій фінансовий потенціал, Kibble покращує весь досвід використання DeFi-технологій.

Проєкт Kibble доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Kibble. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

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Прогноз ціни Kibble

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Kibble, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна KIB? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Kibble.

Історія ціни Kibble

Відстеження траєкторії ціни KIB надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії KIB. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Kibble.

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KIB до місцевих валют

1 KIB до VND
370.76886
1 KIB до AUD
A$0.0229914
1 KIB до GBP
0.0109896
1 KIB до EUR
0.0127248
1 KIB до USD
$0.01446
1 KIB до MYR
RM0.0639132
1 KIB до TRY
0.5503476
1 KIB до JPY
¥2.0754438
1 KIB до RUB
1.2033612
1 KIB до INR
1.2447168
1 KIB до IDR
Rp240.9999036
1 KIB до KRW
20.539707
1 KIB до PHP
0.8268228
1 KIB до EGP
￡E.0.741798
1 KIB до BRL
R$0.0847356
1 KIB до CAD
C$0.0199548
1 KIB до BDT
1.7573238
1 KIB до NGN
23.0989824
1 KIB до UAH
0.598644
1 KIB до VES
Bs1.02666
1 KIB до PKR
Rs4.0548732
1 KIB до KZT
7.4727834
1 KIB до THB
฿0.4839762
1 KIB до TWD
NT$0.4680702
1 KIB до AED
د.إ0.0530682
1 KIB до CHF
Fr0.0117126
1 KIB до HKD
HK$0.112065
1 KIB до MAD
.د.م0.134478
1 KIB до MXN
$0.2939718

Ресурс Kibble

Щоб дізнатися більше про Kibble, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKibble
Оглядач блокчейну

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1 KIB = 0.01446 USD

Торгівля

KIBUSDT
$0.01446
$0.01446$0.01446
-2.57%

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