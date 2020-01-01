Токеноміка Kitten Haimer (KHAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Kitten Haimer (KHAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kitten Haimer (KHAI) Kitten Haimer — це мемкоїн у блокчейні Solana. Офіційний вебсайт: https://kittenhaimer.ai/ Whitepaper: https://khai-organization.gitbook.io/kitten-haimer/our-roadmap Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/3TWgDvYBL2YPET2LxnWAwsMeoA8aL4DutNuwat2pKCjC Купити KHAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kitten Haimer (KHAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kitten Haimer (KHAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,9376 $ 1,9376 $ 1,9376 Історичний мінімум: $ 0,02091770954740156 $ 0,02091770954740156 $ 0,02091770954740156 Поточна ціна: $ 0,0311 $ 0,0311 $ 0,0311 Дізнайтеся більше про ціну Kitten Haimer (KHAI)

Токеноміка Kitten Haimer (KHAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kitten Haimer (KHAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KHAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KHAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KHAI, досліджуйте ціну токена KHAI в реальному часі!

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