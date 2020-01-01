Токеноміка Klever Finance (KFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Klever Finance (KFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Klever Finance (KFI) Klever Finance - це токен управління Klever Blockchain. Власники токенів KFI матимуть суттєвий вплив та ключову відповідальність за функціонування Klever Blockchain і матимуть повний контроль над конфігурацією протоколу застосунків (наприклад, над платою за застосування та функціоналом), а також повноваження затверджувати нові застосунки за допомогою системи голосування ончейн. Офіційний вебсайт: https://klever.org/ Whitepaper: https://docs.klever.finance/ Оглядач блокчейну: https://kleverscan.org/asset/KFI Купити KFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Klever Finance (KFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Klever Finance (KFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 11,13M $ 11,13M $ 11,13M Історичний максимум: $ 2,2 $ 2,2 $ 2,2 Історичний мінімум: $ 0,30255480582300115 $ 0,30255480582300115 $ 0,30255480582300115 Поточна ціна: $ 0,5301 $ 0,5301 $ 0,5301 Дізнайтеся більше про ціну Klever Finance (KFI)

Токеноміка Klever Finance (KFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Klever Finance (KFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KFI, досліджуйте ціну токена KFI в реальному часі!

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