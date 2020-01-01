Токеноміка Keyboard Cat (KEYCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Keyboard Cat (KEYCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Keyboard Cat (KEYCAT) Офіційний вебсайт: https://keyboardcat.fun Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973 Купити KEYCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Keyboard Cat (KEYCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Keyboard Cat (KEYCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,06M $ 30,06M $ 30,06M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 30,06M $ 30,06M $ 30,06M Історичний максимум: $ 0,01923 $ 0,01923 $ 0,01923 Історичний мінімум: $ 0,000206991672661933 $ 0,000206991672661933 $ 0,000206991672661933 Поточна ціна: $ 0,003006 $ 0,003006 $ 0,003006 Дізнайтеся більше про ціну Keyboard Cat (KEYCAT)

Токеноміка Keyboard Cat (KEYCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Keyboard Cat (KEYCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KEYCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KEYCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KEYCAT, досліджуйте ціну токена KEYCAT в реальному часі!

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