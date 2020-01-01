Токеноміка KEK by Virtuals (KEK) Дізнайтеся ключову інформацію про KEK by Virtuals (KEK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KEK by Virtuals (KEK) $KEK — це утиліті токен, що забезпечує роботу децентралізованої фінансової платформи, яка поєднує ШІ та фрактальний аналіз ринку. Утримувачі токенів отримують доступ до аналітики ШІ в режимі реального часу, мультистратегічних сигналів та освітніх інструментів, що розшифровують патерни Уайкоффа та аномалії обсягів. $KEK забезпечує управління ончейн, дозволяючи користувачам голосувати за оновлення платформи та партнерства. Стейкінг токена відкриває доступ до винагород, преміумних функцій та прав управління. Його розподіл здійснюється за прозорими принципами з доступністю на децентралізованих біржах. KEK прагне демократизувати торгові знання та сприяти фінансовій автономії за допомогою ШІ та інтелекту спільноти. Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/GXkoESRmdKJcQAPJrZCce6YR2bJe33QMC7fNVtTjvirt Купити KEK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KEK by Virtuals (KEK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KEK by Virtuals (KEK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,03923 $ 0,03923 $ 0,03923 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,001679 $ 0,001679 $ 0,001679 Дізнайтеся більше про ціну KEK by Virtuals (KEK)

Токеноміка KEK by Virtuals (KEK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KEK by Virtuals (KEK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KEK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KEK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KEK, досліджуйте ціну токена KEK в реальному часі!

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